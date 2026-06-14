夏季天氣型態要來了！今明兩天各地降雨機率高 端午節連假高溫飆34度

周五起3天端午節連續假期，中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，受滯留鋒面來到北部海面及偏強西南風影響，今、明兩天各地降雨機率高，中南部有短延時豪雨發生機率。周二起隨著鋒面北移，水氣逐漸減少。端午連假太平洋高壓西伸，可望回到典型夏季天氣型態，以午後雷陣雨為主，且高溫上看34度。

鄭傑仁表示，目前滯留鋒面位於台灣北部海面至華南廣東、廣西一帶，鋒面上的對流雲系正逐漸接近台灣。今天上午已有部分線狀對流自東北方向移入，西半部沿海陸續出現降雨，北部及宜蘭也有明顯雨勢，預計今天白天至明天對流逐漸移入，降雨持續增加。

鄭傑仁指出，今天白天西半部及宜蘭有局部大雨發生機率，花東地區也有局部降雨；中南部白天至明天清晨須留意局部短延時豪雨。明天鋒面位於北部海面，持續受西南風影響，西半部留意大雨，中南部降雨明顯有局部豪雨，北部也有局部大雨發生機率，尤其宜蘭要留意大雨。

至於周二仍受西南風影響，但鋒面逐漸北移、水氣減少，鄭傑仁說，中南部仍有局部大雨發生機率，北部則以午後降雨較為明顯，東半部有午後雷陣雨。周三、周四水氣進一步減少，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部上半天多雲到晴，午後有局部雷陣雨。

鄭傑仁指出，端午連假期間受太平洋高壓西伸影響，各地上半天大多為多雲到晴天氣，午後有局部雷陣雨；南部清晨零星雨，局部午後雷雨，呈現典型夏季天氣型態。

溫度方面，鄭傑仁表示，今、明兩天各地高溫約27至30度，東南部受焚風影響，有局部36度高溫發生機率。周二、周三氣溫逐漸回升，各地高溫約30至32度，台東仍有焚風發生機率。周四水氣更少，各地高溫可進一步升至32至34度，局部地區有35度以上高溫發生機率。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供