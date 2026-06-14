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台鐵10大荒涼車站排行曝光 這1站每日只載1人最孤寂

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
根據台鐵2025年各車站旅運量統計，內獅站蟬聯全台最荒涼車站，平均每日4班車僅載約1名旅客。車站遮雨棚、部分月台為古宮廷式建築，車站周邊一片荒蕪，鐵道迷形容宛如座被人遺棄的荒涼小車站。聯合報系資料照
根據台鐵2025年各車站旅運量統計，內獅站蟬聯全台最荒涼車站，平均每日4班車僅載約1名旅客。車站遮雨棚、部分月台為古宮廷式建築，車站周邊一片荒蕪，鐵道迷形容宛如座被人遺棄的荒涼小車站。聯合報系資料照

台鐵「最荒涼車站」最新排行榜曝光，根據台鐵2025年各車站旅運量統計，內獅站蟬聯全台最荒涼車站，平均每日4班車僅載約1名旅客；枋山站「孤寂感」緊追在後，平均每日6班車僅載8人；而花蓮光復站因「鏟子超人」大軍進出，運量暴衝123%，成為全台成長幅度最大的車站。

台鐵近日公布2025年各車站旅運量，扣除暫停客運營業的新馬站以及不開放客運的枋野站，全台10大旅客最少的車站排行榜曝光，最荒涼車站為南迴線的「內獅站」，2025年全年僅477人次上下車，平均每日開4班車僅載客約1人，比上一個年度的日均量2人大減5成，蟬聯全台最荒涼車站。

其次為「枋山站」，去年全年共2815人次上下車，平均每日6班車僅載8人，但已較2024年的4人次翻倍；第三名為集集線的「龍泉站」，集集線今年1月5日已完成第一階段災修復駛，龍泉站恢復列車行駛停靠，但年則因停駛採公路接駁，旅運量僅3582人次，每日平均10人次，下滑6成。

最荒涼車站第四名為「山里站」，每日開約14至15班車，去年平均每日僅14人次上下車；第五名的「漢本站」平均每日僅15人上下車。

第六名為「海瑞站」，每日平均上下車人數也僅18人；第七名的「瑞和站」、「東竹站」每日也皆僅19人上下車；第九名「大富站」每日約22人次上下車；第十名「永樂站」每日則僅24人進出。前10大荒涼車站每日上下車人次皆未超過25人。

內獅站與枋山站為南迴鐵路著名的「秘境車站」，其中，內獅站以獨特的中國宮廷式建築風格聞名，因位處高地，可遠眺台灣海峽；而枋山車站則可俯瞰壯闊的海景與無敵落日美景，被鐵道迷戲稱「遠得要命但美得冒泡」的秘境車站。

但因車站部分設施斑駁，因應南迴鐵路電氣化與鐵道觀光發展，鐵道局推動「台鐵車站美學與功能提升計畫」，南迴線9座車站將打造「一站一特色」美學地標，內獅站及枋山站皆入列。

台鐵公司表示，內獅站及枋山站地處偏遠，周邊居住人口較少，旅客以觀光客為主。目前這2站正進行美學翻新工程，其中，內獅站因月台雨棚剝落、站房設置工程圍籬，影響觀光旅次，未來完工後，台鐵將推動鐵道觀光並規劃藍皮解憂號停靠，以帶動搭乘人次成長。

另外，根據統計指出，「光復站」2025年每日約有2130人次上下車，相較2024年大幅暴增123%，成長幅度為全台車站之冠。

台鐵公司說，由於去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩，吸引大量「鏟子超人」志工搭乘火車湧入光復站，協助當地清淤救災，因此出現大幅成長，目前光復站每日有約千人上下車。

根據台鐵2025年各車站旅運量統計，內獅站蟬聯全台最荒涼車站，平均每日4班車僅載約1名旅客。車站遮雨棚、部分月台為古宮廷式建築，車站周邊一片荒蕪，鐵道迷形容宛如座被人遺棄的荒涼小車站。聯合報系資料照
根據台鐵2025年各車站旅運量統計，內獅站蟬聯全台最荒涼車站，平均每日4班車僅載約1名旅客。車站遮雨棚、部分月台為古宮廷式建築，車站周邊一片荒蕪，鐵道迷形容宛如座被人遺棄的荒涼小車站。聯合報系資料照

台鐵 南迴線 鏟子超人

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