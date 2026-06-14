宜蘭南澳鄉6月14日 發生規模4.5淺層有感地震

今日（6月14日）上午11時15分，宜蘭縣南澳鄉發生了一起規模4.5的有感地震。根據中央氣象署資料，震央位於宜蘭縣政府南南西方約25.5公里處，震源深度約45.2公里，屬於淺層地震。這起地震震動範圍涵蓋宜蘭及花蓮等東部地區，以及北部及中部部分縣市也有感受到輕微搖晃。

最大震度2級地區:宜蘭縣、花蓮縣

此次地震最大震度為2級，發生於宜蘭縣牛鬥及花蓮縣西寶兩地。2級震度屬於輕震，測站所在區域多數居民都能感受到搖晃，電燈與懸掛物稍有擺動，停放中的汽車輕微晃動，搖晃感明顯但未造成重大損害。

最大震度1級地區:桃園市、新北市、臺中市、新竹縣、南投縣、臺北市

包括桃園市、新北市、臺中市、新竹縣、南投縣與臺北市在內的多個地區感受到1級微震，多數民眾靜止時能感覺到微小搖晃，但不造成不適或損害。

由於本次地震震度皆低於3級，未導致任何災情及結構損壞，民眾無需過度擔憂。專家呼籲，民眾應持續保持防震意識，熟悉並遵守地震時的防護守則。例如，室內應趴下掩護、穩住身體，儘速躲避堅固家具下方，並遠離窗戶。室外則需避開危險場所與可能掉落物，確保自身安全。駕駛人遇地震時宜保持冷靜，逐漸減速停車，避免突然剎車及下車。

此外，地震過後應立即檢查家中水、電、瓦斯管線有無異常，並收聽官方發布的最新消息與指示。維持救災通道通暢，避免逗留危險區域，以共同維護安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）