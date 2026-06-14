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一堆人都在用！這款廚具恐釋百萬塑膠微粒 營養師示警快換掉

聯合新聞網／ 綜合報導
塑膠砧板輕便、好清洗，是不少家庭廚房常見用品，不過若長期使用它切菜，可能在料理過程中讓塑膠微粒跟著食物下肚。圖／AI生成
塑膠砧板輕便、好清洗，是不少家庭廚房常見用品，不過若長期使用它切菜，可能在料理過程中讓塑膠微粒跟著食物下肚。圖／AI生成

塑膠砧板輕便、好清洗，是不少家庭廚房常見用品，不過若長期使用它切菜，可能在料理過程中讓塑膠微粒跟著食物下肚！營養師許恬維表示，每在塑膠砧板上切一次菜，就可能釋放上百萬顆塑膠微粒，建議民眾可改用木製砧板，降低日常生活中接觸塑膠微粒的機會。

許恬維在臉書發文指出，現代人要完全避開塑膠並不容易，但仍可從生活細節著手，像是不用塑膠容器微波食物、不用塑膠袋裝熱食、少喝瓶裝水，並把塑膠水壺改成不鏽鋼或陶瓷材質。

其中，「塑膠砧板」是廚房中容易被忽略的一項用品，許恬維表示，每次在塑膠砧板上切菜，都可能產生大量塑膠微粒，這些微粒有機會隨著食物進入人體，長期下來可能與身體發炎、肥胖、中風或神經退化等健康風險有關，因此她建議使用木製砧板，雖然重量較重，但能減少吃進塑膠微粒的風險。

至於木製砧板的清潔方式，若有輕微氣味，可以使用粗鹽和半顆檸檬刷洗砧板，鹽有溫和的研磨功效，而檸檬酸可以中和異味。如果異味濃烈又頑強，可以在砧板撒上小蘇打粉並噴灑白醋，起泡後徹底刷洗砧板表面，再沖洗乾淨與風乾，或是使用檸檬汁或白醋加水混合液，增強除臭效果。

除了砧板，許恬維也提醒，合成纖維衣物如聚酯纖維、尼龍等，在清洗或穿著過程中，也可能釋放微塑料，建議可多選擇天然纖維材質。至於廚具部分，她建議可將不沾鍋改為鑄鐵鍋、不鏽鋼鍋或陶瓷鍋，因為不沾鍋可能含有PFAS，也就是俗稱「永遠的化學品」的全氟及多氟烷基物質，這類物質不易分解，且具有生物累積性，恐影響健康。

許恬維也補充，日常生活中不少防水、防油、防污產品，也可能含有PFAS塗層，例如防潑水衣物、鞋子、包包或地毯等。她呼籲，雖然不可能完全遠離塑膠，但可以從飲食、衣物、廚具與生活用品開始調整，盡量減少塑膠微粒與相關化學物質的暴露。

塑膠微粒 肥胖 下廚 廚房 營養師

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