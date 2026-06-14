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端午連假公路局祭好康 國道客運6折、疊加TPASS達42折

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
公路局祭出端午限定「三大好康優惠」，國道客運票價最低下殺6折，搭配TPASS 2.0常客回饋更可享「最高42折」的折扣。圖／公路局提供
公路局祭出端午限定「三大好康優惠」，國道客運票價最低下殺6折，搭配TPASS 2.0常客回饋更可享「最高42折」的折扣。圖／公路局提供

將到的端午4天連續假期，6月18日至21日，交通部公路局聯合各大客運業者備妥充足運能，這次祭出端午限定「三大好康優惠」，國道客運票價最低下殺6折，搭配TPASS 2.0常客回饋更可享「最高42折」的折扣。

豐原監理站長朱豐誠提醒中部民眾，原搭乘豐原客運6606台北-豐原國道路線旅客，請改搭乘統聯客運1617台北-豐原-東勢國道路線，規劃行程時需留意。

公路局端午疏運優惠自6月18日0時起至21日晚上12時止，指定85條國道客運「超殺6折」：全台85條熱門中長途國道客運路線，直接享有原票價6折超值優惠。

10小時內跨運具轉乘「一段票免費」，搭乘國道客運、台鐵或高鐵，出站10小時內持實體電子票證轉乘在地客運或市區公車，享一段票或基本里程免費。持紙本票券者須先至客運場站過卡機過卡。

TPASS 2.0會員最高享42折，加入TPASS 2.0會員並當月搭乘4次以上可獲30%回饋。在連假期間與6折票價雙重疊加，最高可享受原價42折。全台指定「幸福巴士」路線於連假期間提供完全免費，詳細路線可洽各縣市政府。

國道客運 TPASS 豐原

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