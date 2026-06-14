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年長者口腔功能退化或吞嚥困難吃粽難 水果冰粽滿足口腹慾

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
日照中心和養護中心工作人員為吞嚥退化長者製作水果粽，感受年節氣氛。圖／永信社會福利基金會提供
日照中心和養護中心工作人員為吞嚥退化長者製作水果粽，感受年節氣氛。圖／永信社會福利基金會提供

端午節將到，許多高齡長者因傳統粽子糯米黏性高、不易消化，口腔功能退化或吞嚥困難等因素，常無法安心品嘗粽子。永信社會福利基金會旗下日照中心及松柏園老人養護中心，今年推出色彩繽紛、冰涼Q彈的「水果冰粽」，以創意手作陪伴長者歡度端午。

永信社會福利基金會主任葉建鑫表示，基金會承接台中市政府社會局「提升老人福利機構服務品質計畫」已超過4年，持續導入專業口腔功能促進照顧技術，協助長者維持進食能力與生活品質。訪視過程中發現，許多機構長者因年紀增長、疾病影響或口腔功能退化，許多長者面臨咀嚼困難、吞嚥障礙等問題。對一般人來說，只是一口粽子，卻可能造成嗆咳、吞嚥困難，甚至危及健康。

弘光科技大學語言治療與聽力學系助理教授王良惠表示，高齡者常因口腔肌力退化而出現吞嚥困難、嗆咳等問題。這次水果冰粽選用火龍果、奇異果及芒果等質地柔軟且富含水分的水果打成泥，結合永信基金會特別研製配方比例定型，兼顧美味與食用安全，讓長者能透過五感體驗，在歡樂中享受健康均質飲食，也展現機構持續推動口腔健康促進的成果。

永信社會福利基金會希望透過創新方式重新詮釋傳統節慶文化，讓長者不因年齡或身體功能限制而錯過節慶的喜悅。也結合健康促進、口腔照護及社區共融理念，打造高齡友善環境，讓長者持續參與社會、展現生命價值。

日照中心和養護中心工作人員為吞嚥退化長者製作水果粽，感受年節氣氛。圖／永信社會福利基金會提供
日照中心和養護中心工作人員為吞嚥退化長者製作水果粽，感受年節氣氛。圖／永信社會福利基金會提供

水果 端午節 日照中心

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