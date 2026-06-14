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今水氣增西半部有明顯陣雨 未來一周颱風恐發展

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
水氣再增多，今起到周二西半部有較明顯陣雨。本報資料照片
水氣再增多，今起到周二西半部有較明顯陣雨。本報資料照片

又有颱風恐發展。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，目前在馬紹爾群島一帶有個熱帶擾動，未來一周會往西北西移動，強度逐漸增強，有機會發展為颱風，不過目前預測是在台灣東方遠洋就會北轉，對台灣無影響，因為還有一周時間，可以再觀察。

至於今起由於水氣再增多，廖于霆指出。西半部有較明顯陣雨。廖于霆說，今鋒面位於台灣北部海面，帶來不穩定的大氣環境，同時西南風的水氣也在增加中，預估白天起西半部的雨勢會慢慢轉得明顯，並偶有短時較大雨勢發生機會。

氣溫方面，今天各地雲量多有陣雨，白天高溫都在27-30度，早晚低溫23-25度，感受偏涼，外出可以攜帶薄外套。

廖于霆指出，目前看起來，與今天類似的不穩定天氣持續到周二，這波水氣沒有前幾波那麼強，但有時中南部還是有比較大雨的機會。周三以後，鋒面北移到浙江一帶，西南風水氣減少，太平洋高壓漸漸增強，各地降雨緩和，恢復到上半天多雲到晴，下半天山區午後雷陣雨的天氣型態。偏涼的氣溫，周三開始也會漸漸回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

馬紹爾群島 颱風

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