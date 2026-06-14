環狀線抗震再升級 秀朗橋至板新站增抗拉拔裝置最快9月開工

前年0403強震重創新北環狀線，多處鋼箱梁位移導致列車停駛，經鑑定後認為事故主因與盤式支承組件存在隱蔽性瑕疵，民事案件還在訴訟中。新北市捷運局完成復原工程、恢復全線通車後，為再強化高架橋梁安全，規畫於秀朗橋站至板新站區間增設抗拉拔裝置，建立第二道防護機制，提升結構耐震能力，最快9月開工。

0403地震造成環狀線多處鋼箱梁位移，後續調查發現，部分盤式支承未能在強震中發揮預期功能，導致梁體發生錯位。考量環狀線全線高架橋梁安全機制應一致化，捷運局將在秀朗橋站至板新站間增設抗拉拔裝置，作為盤式支承之外的第二道安全防線。

捷運局指出，相關工程已於6月4日上網公告招標，預計7月7日開標，若招標順利，最快9月即可進場施工。為降低對捷運營運及平面道路交通衝擊，工程將以夜間施工為原則，兼顧施工效率與民眾通行需求。

去年0403地震發生後，因中和至板橋間高架橋梁受損而停駛，歷經復原工程及多項耐震補強作業後，已於2025年底恢復全線營運；為求全方面了解橋梁隱蔽設施，也針對板新站至秀朗橋站盤式支承展開非破壞性檢測。

外界關注震損責任歸屬及後續求償進度。捷運局表示，相關民事訴訟目前仍在進行中，已於去年8月7日及今年2月6日召開兩次言詞辯論庭，第三次言詞辯論庭預計今年8月14日召開。