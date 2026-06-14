快訊

Live／布朗森第二節帶頭追分 尼克37：42落後馬刺5分

美以開戰養出「伊朗3.0」！紐時：比哈米尼更難搞 神權走向軍權硬實力

他戴智慧手錶「太怕熱」秒罷工 網推薦1品牌當替代品：真的耐操

聽新聞
0:00 / 0:00

影／連日多雨山區路況欠佳 南橫台東下馬路段落石一度阻斷交通

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台20線188.5k發生邊坡落石阻斷交通，山區駐守人員展開清理作業。圖／關山工務段提供
台20線188.5k發生邊坡落石阻斷交通，山區駐守人員展開清理作業。圖／關山工務段提供

受連日梅雨鋒面帶來的降雨影響，南橫山區路況不佳。今早台20線188公里海端鄉下馬路段發生邊坡坍方，大小不一的石塊掉落路面，高雄通往台東的南橫公路雙向道路無法通行。公路局南區養護工程分局關山工務段表示，山區機具獲報後立即搶災，已於8時30分恢復通行，仍請用路人小心通行。

公路局指出，台東縣海端鄉台20線188K+500（下馬路段）在今天（6月14日）上午5時38分發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行。南區養護工程分局關山工務段派遣廠商機具辦理搶災作業，原本預計9時恢復交通，因作業順暢，已經提早恢復通行。

公路局提醒，近日山區多雨容易出現落石。民眾上山前應掌握交通路況，出發前可先利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統(https://bobe168.tw/)及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw)查詢即時路況。

台20線188.5k發生邊坡落石阻斷交通，南橫公路雙向交通受阻。圖／關山工務段提供
台20線188.5k發生邊坡落石阻斷交通，南橫公路雙向交通受阻。圖／關山工務段提供

台東 南橫 落石

延伸閱讀

連日降雨藏風險 國家公園署籲必要時應取消登山行程

【座標移動中】鄭秋琪／微光中前行

平溪線落石侵入軌道！十分至菁桐間啟動公路接駁

梅雨「1情況」才真的掰了！ 專家曝端午連假天氣 這時關注有無颱風活動

相關新聞

南投加走寮溪邊坡崩形成堰塞湖 估蓄水10萬公噸

近期降雨影響，竹山鎮加走寮溪邊坡崩塌阻塞河道形成堰塞湖，農村水保署勘查蓄水量約10萬公噸，若潰決下游水位估升70公分，目...

環狀線抗震再升級 秀朗橋至板新站增抗拉拔裝置最快9月開工

前年0403強震重創新北環狀線，多處鋼箱梁位移導致列車停駛，經鑑定後認為事故主因與盤式支承組件存在隱蔽性瑕疵，民事案件還在訴訟中。新北市捷運局完成復原工程、恢復全線通車後，為再強化高架橋梁安全，規畫於秀朗橋站至板新站區間增設抗拉拔裝置，建立第二道防護機制，提升結構耐震能力，最快9月開工。

影／連日多雨山區路況欠佳 南橫台東下馬路段落石一度阻斷交通

受連日梅雨鋒面帶來的降雨影響，南橫山區路況不佳。今早台20線188公里海端鄉下馬路段發生邊坡坍方，大小不一的石塊掉落路面，高雄通往台東的南橫公路雙向道路無法通行。公路局南區養護工程分局關山工務段表示，山區機具獲報後立即搶災，已於8時30分恢復通行，仍請用路人小心通行。

行穿線照明能降事故？學者：有助提升辨識度 仍須長期觀察成效

為防制行人事故，新北議員建議市府導入行穿線專用照明系統、發光斑馬線等設施，提升夜間行人辨識度。學者認為，照明改善理論上有助駕駛提早發現行人、爭取反應時間，但事故成因複雜，相關措施是否能有效降低事故率，仍需透過長期觀察及數據分析驗證。

演唱會外溢商機...「城市應援」延長停留消費 帶動商圈旅宿

演唱會經濟夯，不過有議員認為，目前許多城市行銷仍停留在活動宣傳、拍照牆、應援裝置等。儘管現場很熱鬧，社群也有曝光，但拍照不等於消費、人潮不等於錢潮、打卡不等於商圈受益，粉絲到了拍照點，後續有沒有移動到商圈；演唱會結束後，人潮有沒有被導入餐飲、零售、百貨、住宿等，應該加強行銷。

深綠色蔬菜延緩腦退化！揭6大健康防禦功能 不同體質要吃不同菜

每天餐盤上的一抹「綠色」，可能就是你身體最有效的護航者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。