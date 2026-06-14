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影／連日多雨山區路況欠佳 南橫台東下馬路段落石一度阻斷交通
受連日梅雨鋒面帶來的降雨影響，南橫山區路況不佳。今早台20線188公里海端鄉下馬路段發生邊坡坍方，大小不一的石塊掉落路面，高雄通往台東的南橫公路雙向道路無法通行。公路局南區養護工程分局關山工務段表示，山區機具獲報後立即搶災，已於8時30分恢復通行，仍請用路人小心通行。
公路局指出，台東縣海端鄉台20線188K+500（下馬路段）在今天（6月14日）上午5時38分發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行。南區養護工程分局關山工務段派遣廠商機具辦理搶災作業，原本預計9時恢復交通，因作業順暢，已經提早恢復通行。
公路局提醒，近日山區多雨容易出現落石。民眾上山前應掌握交通路況，出發前可先利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統(https://bobe168.tw/)及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw)查詢即時路況。
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