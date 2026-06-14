深綠色蔬菜延緩腦退化！揭6大健康防禦功能 不同體質要吃不同菜

每天餐盤上的一抹「綠色」，可能就是你身體最有效的護航者。不少市民將綠葉蔬菜視為餐桌配角，但綠色蔬菜不僅是纖維素來源，還能有效延緩大腦衰退，並將心血管疾病風險大幅降低，是強效的「全身調節器」，對此專家提出了綠色蔬菜的6大健康防禦功能，以及不同體質的人如何選擇吃哪種綠色蔬菜。

為什麼深綠蔬菜比水果好？揭秘3大超強營養密度優勢

為何深綠色蔬菜在營養學家眼中優於水果或粗糧？主要因為具有以下3個條件，第一是極低熱量，高飽腹感且不增加身體代謝負擔，是體重管理的理想選擇；第二是微量營養密度，一小盤菜即可補足多種維他命與礦物質，比起補充劑更易吸收；第三是含有獨特的生物活性物質，比如葉黃素、硝酸鹽、硫代葡萄糖苷，這3個條件在其他食物裡很難同時出現。

長期攝取深綠蔬菜的6大防禦功能詳解

據陸媒《人民日報健康客戶端》報導，綠葉菜作為日常飲食中容易被忽視的組成部份，實則具備多維度健康價值：

1.守護大腦神經：長期攝取綠葉菜可延緩記憶力及認知能力衰退。

2.血管保護神：富含葉酸與硝酸鹽，有助擴張血管並改善彈性。

3.天然降壓藥：提供鉀、鈣、鎂等礦物質，對抗鈉元素（鹽分）帶來的升壓影響。

4.強健骨骼：作為植物性鈣質的重要來源，配合維他命K促進鈣質沉積。

5.預防慢性病：含有多種植物化學物，降低體內發炎反應及部份癌症風險。

6.體重管理：高纖維、低熱量，極高飽腹感是減肥人士的寶藏食材。

如何按「體質代謝」精準選菜

不同體質應如何選擇？《廣東省中醫藥局》資料顯示建議可參考以下分類：

1.看冷熱傾向：虛寒體質（怕冷、手腳冰冷）選韭菜、芥菜等溫性蔬菜；燥熱體質（容易上火、口幹）選芹菜、苦瓜、油麥菜等涼性蔬菜。

2.看代謝狀態：代謝不良（體胖、愛出油）選芹菜、茼蒿等助化濕利水；容易疲勞（氣短、面色淡）選豆苗、紅莧菜等補鐵補氣。

3.其餘體質：易過敏、氣鬱等選菜心、青花菜、圓白菜等性質平和的菜。

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文章授權轉載自《香港01》