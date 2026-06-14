紙風車屏東團「說故事劇場」 打開孩子想像力

紙風車屏東團「說故事劇場」13日在屏東縣立圖書館總館演出，其中「粉圓王國歷險記」從生活物件出發，讓小朋友一看到扮演國王的藍白拖鞋出場就哈哈大笑，打開了孩子的想像力。

根據紙風車劇團的新聞資料，「粉圓王國歷險記」劇情讓熱愛冒險的格列佛闖入神秘又奇幻的粉圓王國，將孩子熟悉的日常用品，轉化為劇中充滿驚喜的角色，除了藍白拖是國王，電話筒、電蚊拍及吹風機等也都出現在舞台，鼓勵孩子從生活中發現創意。

另一齣作品「四隻大神龜」，描述玉皇大帝派遣福、祿、壽、喜四隻大神龜共同扛起天空，原本情同手足的好朋友，卻因爭執導致天空逐漸傾斜；當天地面臨崩塌危機時，眾神仙將如何攜手化解難關？故事透過幽默情節與童話式想像，引導孩子思考合作與包容的重要。

紙風車屏東團團員倪伊萱表示，這次首度挑戰布偶演出，不僅要掌握角色表演，還必須同步賦予布偶生命與情感，對表演技巧是一大考驗。飾演格列佛的簡文傑則認為，最大的挑戰來自與孩子即時互動，必須隨時依據現場反應，調整節奏與表演方式。

紙風車劇團團長任建誠表示，「屏東表演藝術扎根推廣計畫」的價值，不只是在培養演員，更希望透過長期的培訓與實作經驗，讓在地人才增進劇場多元的演出能力，把表演藝術帶進社區、校園與家庭之中。未來將持續發展更多屬於屏東的原創作品，讓藝術成為孩子成長的日常。