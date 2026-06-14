梅雨強對流至周三 吳德榮：端午連假晴熱如盛夏

周五起3天是端午節連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，周五至下周二(19至23日)太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。

但吳德榮指出，今日至周二滯留鋒略往南移，挾不穩定的「西南季風」，迎風面西南部有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的威脅，其他地區亦有發生的機率，應注意。

今日各地區氣溫如下：北部22至31度、中部23至32度、南部23至32度及東部23至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三、四滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，周三仍在「西南季風」範圍内，迎風面易降雨、午後對流旺盛。周四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。

此外，周五(19日)起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，各國模式模擬的動向雖不一致，大多無侵台機率，但有不確定性，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。