快訊

川普宣布今簽署伊朗停戰協議！德黑蘭打臉 可能條件一次看

DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗

第三輪梅雨較大雨勢今起開始 粉專：周四起轉為典型夏季型天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

第三輪梅雨較大雨勢今起開始 粉專：周四起轉為典型夏季型天氣

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受鋒面接近及西南風增強影響，各地天氣再度轉趨不穩定，易有短延時強降雨。本報資料照片
受鋒面接近及西南風增強影響，各地天氣再度轉趨不穩定，易有短延時強降雨。本報資料照片

梅雨之前下很大，昨天有短暫空檔，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，短暫空檔即將結束，第三輪雨勢即將開始。今天及明天梅雨季第三輪較明顯降雨即將展開，受鋒面接近及西南風增強影響，各地天氣再度轉趨不穩定，尤其中、南部地雨勢較為明顯，若雷雨帶發展特別旺盛，局部地區需留意短時強降雨發生。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周二(16日)起鋒面逐漸遠離，西南風也逐步減弱，降雨將由北而南逐漸趨緩。而這輪降雨結束後，周四(18日)起太平洋高氣壓將逐漸接手，轉為典型夏季型天氣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，若無太大意外，今年梅雨季也可望正式畫下句點。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

梅雨

延伸閱讀

難得台灣上空這麼乾淨 粉專：明天第3輪降雨 有機會是最後一波

梅雨「1情況」才真的掰了！ 專家曝端午連假天氣 這時關注有無颱風活動

甭再整天溼答答？明再迎梅雨 氣象署揭「天氣分水嶺」端午恐飆高溫

又要下雨了！西南風再度增強 這些地區雨勢最明顯

相關新聞

南投加走寮溪邊坡崩形成堰塞湖 估蓄水10萬公噸

近期降雨影響，竹山鎮加走寮溪邊坡崩塌阻塞河道形成堰塞湖，農村水保署勘查蓄水量約10萬公噸，若潰決下游水位估升70公分，目...

想像力就是你的超能力！Siri AI讓你出一張嘴 日常大小事全自動完成

過去單純扮演語音助理角色Siri，今年迎來脫胎換骨的變化，全新亮相的Siri AI不再只是聽從關鍵字指令進行回應，而是具備了強大的「個人情境理解」能力。當使用者對著手機說出最近妹妹推薦的Podcast時，Siri AI能直接從手機中各種對話訊息找出正確的節目名稱，甚至在使用者接續說出「播放」之後，立刻在背景流暢執行，完全不需手動點開任何App。這種無縫銜接的對話邏輯，讓科技操作回歸到最自然的人類溝通本能。

梅雨強對流至周三 吳德榮：端午連假晴熱如盛夏

周五起3天是端午節連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3879-2026-06-13-20-50-30）指出，最新模式模擬顯示，周五至下周二(19至23日)太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。

第三輪梅雨較大雨勢今起開始 粉專：周四起轉為典型夏季型天氣

梅雨之前下很大，昨天有短暫空檔，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，短暫空檔即將結束，第三輪雨勢即將開始。今天及明天梅雨季第三輪較明顯降雨即將展開，受鋒面接近及西南風增強影響，各地天氣再度轉趨不穩定，尤其中、南部地雨勢較為明顯，若雷雨帶發展特別旺盛，局部地區需留意短時強降雨發生。

又要下雨了！西南風再度增強 這些地區雨勢最明顯

又要下雨了，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，西南風再度增強，受鋒面就在台灣北部海面，鋒面前緣西南風轉趨偏強的影響，環境水氣增多，各地下雨機會同步增高，降雨範圍會比昨天增大，降雨強度也比昨天增強。

金門長跑傳奇許績勝最難忘非奪冠 是媽媽遲來16年認可

金門馬拉松明年將迎來20周年，而出身金門的許績勝，則是金門長跑史上最具代表性的人物之一。1995年，他在日本山口縣的別大馬拉松跑出2小時14分35秒的佳績，寫下台灣馬拉松重要紀錄，也成為金門人的驕傲。他從金城鎮官裡村出發，年少時每天將往返金門農工的十多公里路程當作訓練場，在沒有標準跑道、沒有專業裝備的年代，靠著意志力一步步跑出自己的傳奇。 但在許績勝心中，最難忘的，不是奪冠那一刻，而是母親一句遲了16年的認可。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。