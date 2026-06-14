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第三輪梅雨較大雨勢今起開始 粉專：周四起轉為典型夏季型天氣
梅雨之前下很大，昨天有短暫空檔，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，短暫空檔即將結束，第三輪雨勢即將開始。今天及明天梅雨季第三輪較明顯降雨即將展開，受鋒面接近及西南風增強影響，各地天氣再度轉趨不穩定，尤其中、南部地雨勢較為明顯，若雷雨帶發展特別旺盛，局部地區需留意短時強降雨發生。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周二(16日)起鋒面逐漸遠離，西南風也逐步減弱，降雨將由北而南逐漸趨緩。而這輪降雨結束後，周四(18日)起太平洋高氣壓將逐漸接手，轉為典型夏季型天氣。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，若無太大意外，今年梅雨季也可望正式畫下句點。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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