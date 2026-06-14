又要下雨了！西南風再度增強 這些地區雨勢最明顯

又要下雨了，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，西南風再度增強，受鋒面就在台灣北部海面，鋒面前緣西南風轉趨偏強的影響，環境水氣增多，各地下雨機會同步增高，降雨範圍會比昨天增大，降雨強度也比昨天增強。

「林老師氣象站」表示，中南部地區雨勢最為明顯，有間歇性的陣雨或雷雨，尤其山區降雨集中，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機會。另一方面，鋒前暖區劇烈降雨，降雨時段將不限於午後，而西南風帶來豐沛水氣及熱量，大氣也開始釋放不穩定度，嘗試讓環境重新回歸到準平衡。

溫度方面，「林老師氣象站」表示，中部以北及宜花地區高溫在25至29度之間，南部及台東地區27至31度，澎湖、金門地區高溫28至29度，馬祖地區25至27度之間。低溫部分，中部以北及宜花地區23至25度之間，南部及台東地區25至26度，澎湖、金門地區27至28度，馬祖地區25至27度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。