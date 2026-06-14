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南投加走寮溪邊坡崩形成堰塞湖 估蓄水10萬公噸

中央社／ 南投縣14日電
近期降雨影響，南投縣竹山鎮加走寮溪邊坡崩塌形成堰塞湖，民眾13日通報南投縣政府，農業部農村發展及水土保持署勘查蓄水量約10萬公噸。圖／農村發展及水土保持署提供
近期降雨影響，南投縣竹山鎮加走寮溪邊坡崩塌形成堰塞湖，民眾13日通報南投縣政府，農業部農村發展及水土保持署勘查蓄水量約10萬公噸。圖／農村發展及水土保持署提供

近期降雨影響，竹山鎮加走寮溪邊坡崩塌阻塞河道形成堰塞湖，農村水保署勘查蓄水量約10萬公噸，若潰決下游水位估升70公分，目前下游河道沿線無保全住戶，整體直接影響有限。

農業部農村發展及水土保持署南投分署今天凌晨發布新聞稿表示，受「0608豪雨」影響，南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區上游加走寮溪（清水溪支流）發生邊坡崩塌，民眾13日發現河道受土石堆積阻塞形成堰塞湖通報南投縣政府，農村水保署獲報會同相關單位完成現地勘查及初步風險評估，以掌握現場狀況及可能影響範圍。

南投分署表示，崩塌面積約1.2公頃、堆積土體約5萬立方公尺而形成堰塞湖，已出現自然溢流並沖刷出水路，但因河道仍受土石堆積影響，上游仍有蓄水，估蓄水量約10萬公噸。

南投分署表示，初步評估崩塌坡面達岩盤層，再次大規模崩塌風險較低，若堰塞湖一次性潰決，推估下游河道水位抬升約70公分，目前下游河道沿線無保全住戶；另外，距離下游約1公里的瑞龍瀑布吊橋高度遠高於可能抬升水位，估對橋梁及相關設施無直接影響。

南投分署表示，考量現場仍有蓄水，啟動監測機制掌握堰塞湖及河道變化，並與地方政府保持密切聯繫，適時採取必要應變措施；提醒民眾近期勿進入加走寮溪河道及周邊區域釣魚、戲水、溯溪等，以免因水位變化發生危險，共同維護自身安全。

南投 堰塞湖 南投縣

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