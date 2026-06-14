聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵不再新建平交道 擬5年砸4億設障礙物偵測系統

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

台鐵近三年來發生廿七起平交道列車碰撞事故，釀十八死五傷，為降低事故，交通部預告修法，未來參考德國，以不再新建平交道為原則，平交道應設置障礙物偵測設備，遮斷器長度需足以遮蔽雙向車道。台鐵評估光智慧偵測系統就得砸四億建置，最快五年內裝設完畢。

鐵道局統計，平交道事故意外每年平均約八至十件，去年七件、前年九件、二○二三年十一件。為改善平交道安全、提升防護設施等，交通部預告修正使用卅年的「鐵路立體交叉及平交道防護設施設置基準與費用分擔辦法」。

鐵道局說明，現行鐵道分三種，第一種需派員看守、嚴格規定行穿；第二種於尖峰時期應派員看守；第三種不須派員，但須有自動告警設備加強維護鐵道安全。

交通部表示，將讓路面與軌道面寬度、緊急時任何人得按下手動緊急按鈕法制化。第三種平交道須設置遮斷器及智慧偵測設備，若無法設置，鐵路機構應評估風險，提配套計劃。

鐵道局指出，遮斷器應以完全遮蔽雙向道路、避免行人闖入為原則，台鐵現行有一五一處遮斷器達此標準，但有二六○餘處因設置位置及地形等因素，長度無法完全遮蔽。新法通過後，台鐵應針對無法達成之平交道提出改善計畫或配套措施，但目前沒有相關罰則。

智慧偵測設備部分，鐵道局表示，目前全台三一三處平交道設有障礙物偵測系統，後續仍有八十四處需安裝，預計在二○三一年全數安裝。正線軌道幾乎都已設置智慧偵測設備，能夠自動偵測障礙物侵入鐵軌，並即時回傳司機員及早煞車。

台鐵 德國 交通部

延伸閱讀

學者：人本交通轉型 單點思維釀風險

鋼鐵公會憂心：修空污法將導致權責混亂 恐衝擊能源與產業

趙坤茂／高鐵誤點事故的省思

空汙法修正案 鋼鐵公會憂

相關新聞

吊照難防制毒駕 學者：駕駛適格管理才治本

毒駕氾濫問題日益嚴峻，社會高度恐慌。為防堵「移動炸彈」上路，地方官員建議限縮高風險毒品施用者駕照資格，並全面列管、追查依托咪酯等毒品前驅物質源頭。不過，警政學者與基層員警坦言，單靠吊照恐難防制，須啟動跨體系「駕駛適格管理制度」才能治本。

防毒駕！中市：持有電子煙 應可強制採檢

「喪屍煙彈」依托咪酯毒駕事故不斷，有警員因攔檢殉職。行政院擬升級為一級毒品，修法加重刑責。台中市法制局長李善植說，依托咪酯關鍵前驅物「依托咪酯酸」目前未被列為管制物品，製毒集團可合法進口，應列管並加強查緝；並依刑事訴訟法，將持有與使用電子煙者視為毒品準現行犯，強制採檢，每次十分鐘。

桃園提議「毒駕高風險 限制駕駛資格」

毒品前科犯張紘愷涉毒駕逃逸釀三死，引發社會關注。桃園市衛生局長賈蔚建議，毒駕靠事後重罰緩不濟急，應限制毒品列管對象的駕駛資格，「沒出事也不准毒品施用者再上路」，他也建議政府提高毒駕者重新考駕照的資格門檻，導入成癮評鑑等機制，才能從源頭減少危害。立委牛煦庭表態支持，將從行政層面限縮毒品施用者的駕駛資格，並研擬提案修法。

台鐵不再新建平交道 擬5年砸4億設障礙物偵測系統

台鐵近三年來發生廿七起平交道列車碰撞事故，釀十八死五傷，為降低事故，交通部預告修法，未來參考德國，以不再新建平交道為原則，平交道應設置障礙物偵測設備，遮斷器長度需足以遮蔽雙向車道。台鐵評估光智慧偵測系統就得砸四億建置，最快五年內裝設完畢。

華航訂位服務費 7月再漲7％

暑假旅遊旺季逼近，機票價格走高。民航局雖宣布六月七日起調降燃油附加費，短程少十美元、長程少廿六美元，但消費者恐難受益。華航昨宣布，七月九日起再度調漲訂位服務費，漲幅達七點一％。

南二都廢棄物災情頻傳…高雄綠大實業火警案 業者遭疑規避程序

高雄本洲工業區綠大實業廢棄物處理廠前晚火警，空汙往北擴散至岡山、阿蓮等地，環保局祭出最高五百萬元罰鍰並勒令停工，民代質疑近三年高雄、台南廢棄物處理廠、回收廠、堆置場火警逾廿件，每燒一次，業者就少處理一批廢棄物、少付一筆處理費，居民受害，「這次大火跳過多少有害廢棄物的處理程序？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。