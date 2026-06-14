台鐵不再新建平交道 擬5年砸4億設障礙物偵測系統

台鐵近三年來發生廿七起平交道列車碰撞事故，釀十八死五傷，為降低事故，交通部預告修法，未來參考德國，以不再新建平交道為原則，平交道應設置障礙物偵測設備，遮斷器長度需足以遮蔽雙向車道。台鐵評估光智慧偵測系統就得砸四億建置，最快五年內裝設完畢。

鐵道局統計，平交道事故意外每年平均約八至十件，去年七件、前年九件、二○二三年十一件。為改善平交道安全、提升防護設施等，交通部預告修正使用卅年的「鐵路立體交叉及平交道防護設施設置基準與費用分擔辦法」。

鐵道局說明，現行鐵道分三種，第一種需派員看守、嚴格規定行穿；第二種於尖峰時期應派員看守；第三種不須派員，但須有自動告警設備加強維護鐵道安全。

交通部表示，將讓路面與軌道面寬度、緊急時任何人得按下手動緊急按鈕法制化。第三種平交道須設置遮斷器及智慧偵測設備，若無法設置，鐵路機構應評估風險，提配套計劃。

鐵道局指出，遮斷器應以完全遮蔽雙向道路、避免行人闖入為原則，台鐵現行有一五一處遮斷器達此標準，但有二六○餘處因設置位置及地形等因素，長度無法完全遮蔽。新法通過後，台鐵應針對無法達成之平交道提出改善計畫或配套措施，但目前沒有相關罰則。

智慧偵測設備部分，鐵道局表示，目前全台三一三處平交道設有障礙物偵測系統，後續仍有八十四處需安裝，預計在二○三一年全數安裝。正線軌道幾乎都已設置智慧偵測設備，能夠自動偵測障礙物侵入鐵軌，並即時回傳司機員及早煞車。