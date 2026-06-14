聽新聞
0:00 / 0:00

華航訂位服務費 7月再漲7％

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

暑假旅遊旺季逼近，機票價格走高。民航局雖宣布六月七日起調降燃油附加費，短程少十美元、長程少廿六美元，但消費者恐難受益。華航昨宣布，七月九日起再度調漲訂位服務費，漲幅達七點一％。

旅客購買機票時收取費用，除了機票價格，還包含隨票面課徵的機場稅、燃油附加費及訂位服務費等。我國三家國籍傳統航空皆是透過全球分銷系統（ＧＤＳ）提供訂票服務，不論消費者透過什麼管道購買，皆會收取訂位服務費，不須報備民航局審核。

華航表示，七月九日起將調漲訂位服務費，從現行的廿八美元（約新台幣八八五元）漲到卅美元（約新台幣九四九元），漲幅約七點一％；台灣地區搭機證明七月起也將從每份一百元漲至兩百元。

其中，訂位服務費是繼今年三月三大國籍航空宣布齊漲訂位服務費後二度調漲。上一波調漲，華航與長榮才將每張機票的訂位服務費由廿五美元（約新台幣七九一元）調漲到廿八美元（約新台幣八八五元）、星宇則是調漲到卅美元（約新台幣九四九元）。如今華航又再度喊漲，半年內漲幅達廿％。華航回應，參考業界標準及市場機制而調整。

長榮及星宇皆表示七月暫無調整訂位附加費計畫。但星宇航空針對COSMILE酬賓機票（即俗稱「里程票」），七月起將加收訂位服務費卅美元（約新台幣九四九元）、更改航點改票手續費六十美元（約新台幣一八九七元）。

台灣虎航則維持旺季每航段收取新台幣四百元，非旺季則為每航段三百元，暫無調整消息。

華航 機票 民航局

延伸閱讀

華航7月9日調漲訂位服務費！半年漲150元 漲幅20%

UBer會員方案價格大漲65% 7月13日起開始漲價

華航、長榮航貨運機隊 成高油價獲利救火隊

SCFI指數周漲9.5% 運價飆 貨櫃三雄喊衝

相關新聞

吊照難防制毒駕 學者：駕駛適格管理才治本

毒駕氾濫問題日益嚴峻，社會高度恐慌。為防堵「移動炸彈」上路，地方官員建議限縮高風險毒品施用者駕照資格，並全面列管、追查依托咪酯等毒品前驅物質源頭。不過，警政學者與基層員警坦言，單靠吊照恐難防制，須啟動跨體系「駕駛適格管理制度」才能治本。

防毒駕！中市：持有電子煙 應可強制採檢

「喪屍煙彈」依托咪酯毒駕事故不斷，有警員因攔檢殉職。行政院擬升級為一級毒品，修法加重刑責。台中市法制局長李善植說，依托咪酯關鍵前驅物「依托咪酯酸」目前未被列為管制物品，製毒集團可合法進口，應列管並加強查緝；並依刑事訴訟法，將持有與使用電子煙者視為毒品準現行犯，強制採檢，每次十分鐘。

桃園提議「毒駕高風險 限制駕駛資格」

毒品前科犯張紘愷涉毒駕逃逸釀三死，引發社會關注。桃園市衛生局長賈蔚建議，毒駕靠事後重罰緩不濟急，應限制毒品列管對象的駕駛資格，「沒出事也不准毒品施用者再上路」，他也建議政府提高毒駕者重新考駕照的資格門檻，導入成癮評鑑等機制，才能從源頭減少危害。立委牛煦庭表態支持，將從行政層面限縮毒品施用者的駕駛資格，並研擬提案修法。

台鐵不再新建平交道 擬5年砸4億設障礙物偵測系統

台鐵近三年來發生廿七起平交道列車碰撞事故，釀十八死五傷，為降低事故，交通部預告修法，未來參考德國，以不再新建平交道為原則，平交道應設置障礙物偵測設備，遮斷器長度需足以遮蔽雙向車道。台鐵評估光智慧偵測系統就得砸四億建置，最快五年內裝設完畢。

華航訂位服務費 7月再漲7％

暑假旅遊旺季逼近，機票價格走高。民航局雖宣布六月七日起調降燃油附加費，短程少十美元、長程少廿六美元，但消費者恐難受益。華航昨宣布，七月九日起再度調漲訂位服務費，漲幅達七點一％。

南二都廢棄物災情頻傳…高雄綠大實業火警案 業者遭疑規避程序

高雄本洲工業區綠大實業廢棄物處理廠前晚火警，空汙往北擴散至岡山、阿蓮等地，環保局祭出最高五百萬元罰鍰並勒令停工，民代質疑近三年高雄、台南廢棄物處理廠、回收廠、堆置場火警逾廿件，每燒一次，業者就少處理一批廢棄物、少付一筆處理費，居民受害，「這次大火跳過多少有害廢棄物的處理程序？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。