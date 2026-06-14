華航訂位服務費 7月再漲7％

暑假旅遊旺季逼近，機票價格走高。民航局雖宣布六月七日起調降燃油附加費，短程少十美元、長程少廿六美元，但消費者恐難受益。華航昨宣布，七月九日起再度調漲訂位服務費，漲幅達七點一％。

旅客購買機票時收取費用，除了機票價格，還包含隨票面課徵的機場稅、燃油附加費及訂位服務費等。我國三家國籍傳統航空皆是透過全球分銷系統（ＧＤＳ）提供訂票服務，不論消費者透過什麼管道購買，皆會收取訂位服務費，不須報備民航局審核。

華航表示，七月九日起將調漲訂位服務費，從現行的廿八美元（約新台幣八八五元）漲到卅美元（約新台幣九四九元），漲幅約七點一％；台灣地區搭機證明七月起也將從每份一百元漲至兩百元。

其中，訂位服務費是繼今年三月三大國籍航空宣布齊漲訂位服務費後二度調漲。上一波調漲，華航與長榮才將每張機票的訂位服務費由廿五美元（約新台幣七九一元）調漲到廿八美元（約新台幣八八五元）、星宇則是調漲到卅美元（約新台幣九四九元）。如今華航又再度喊漲，半年內漲幅達廿％。華航回應，參考業界標準及市場機制而調整。

長榮及星宇皆表示七月暫無調整訂位附加費計畫。但星宇航空針對COSMILE酬賓機票（即俗稱「里程票」），七月起將加收訂位服務費卅美元（約新台幣九四九元）、更改航點改票手續費六十美元（約新台幣一八九七元）。

台灣虎航則維持旺季每航段收取新台幣四百元，非旺季則為每航段三百元，暫無調整消息。