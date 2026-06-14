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全球卓越建設獎 桃園台中各奪1金1銀

聯合報／ 記者陳俊智趙容萱／連線報導
桃園市政府憑大湳森林公園（圖）與中壢社宅規畫設計，在2026全球卓越建設獎榮獲一金一銀佳績。圖／桃園市都市發展局提供
桃園市政府憑大湳森林公園（圖）與中壢社宅規畫設計，在2026全球卓越建設獎榮獲一金一銀佳績。圖／桃園市都市發展局提供

有「建築界奧斯卡」之稱的全球卓越建設獎近日在奧地利維也納頒獎，桃園市政府以大湳森林公園、中壢一號社宅拿下一金一銀佳績，台中市政府今年也以太平育賢二、三期好宅和綠空鐵道軸線拿下一金一銀，消息傳回國內，二地市府都為之振奮。

全球卓越建設獎評選標準涵蓋社會影響力、居住品質、營運效率、環境永續及創新等多元面向，參賽作品須先獲國家建設獎項肯定才能角逐全球獎項，是各國工程界都想爭取的榮耀。

桃園市副秘書長賴淑華表示，大湳森林公園原為保一總隊據點，近年改成人類與生態共好的森林公園，成功復育翠鳥與二級珍稀黃鸝鳥。中壢一號社宅將托育、青創、就業服務、長者支持及鄰里交流融入社區，使社宅能串聯生活、照顧不同世代。

大湳森林公園繼二○二二年大有梯田生態公園之後，再度獲得同獎項肯定，而中壢一號社會住宅則是繼去年中路三號社宅之後再度獲獎；桃園社宅連續二年獲國際肯定，展現桃園推動社宅永續宜居成果豐碩。

台中市太平育賢好宅打造開放式街廓，營造綠意環境，獲得國際大獎肯定。圖／台中市政府提供
台中市太平育賢好宅打造開放式街廓，營造綠意環境，獲得國際大獎肯定。圖／台中市政府提供

台中育賢好宅以「綠意串聯、社區共融」為核心理念，融合歷史河道紋理與都市綠廊概念，透過開放式街廓打造兼具人本尺度與都市友善的宜居聚落。綠空鐵道軸線則以一九○八年開通的縱貫鐵路舊鐵道為軸心，將閒置的帶狀空間轉化為長約一點六公里的綠色人本步行廊道，保留百年鐵道文化資產。

都發局長李正偉強調，市府團隊近年在市長盧秀燕帶領下，從國內的國家卓越建設獎、公共工程金質獎，一路走到ＦＩＡＢＣＩ全球卓越建設獎的國際舞台，屢創佳績。未來，市府將秉持國際認可的榮耀，持續打造兼顧在地文化、居民福祉與永續美感的幸福宜居城市。

桃園 中壢 社宅

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