南二都廢棄物災情頻傳…高雄綠大實業火警案 業者遭疑規避程序

高雄本洲工業區綠大實業廢棄物處理廠前晚火警，空汙往北擴散至岡山、阿蓮等地，環保局祭出最高五百萬元罰鍰並勒令停工，民代質疑近三年高雄、台南廢棄物處理廠、回收廠、堆置場火警逾廿件，每燒一次，業者就少處理一批廢棄物、少付一筆處理費，居民受害，「這次大火跳過多少有害廢棄物的處理程序？」

高市環保局表示，環保局針對這次綠大違規造成空汙從嚴查處，絕無寬貸，並要求廢棄物處理及堆置可燃物回收場落實巡檢與防火管理。台南市環保局指出，近年針對一一六家曾告發、裁處過的高風險或火災場址，每季至少稽查一次，去年五月至今年五月底查核一八三家次，八件違規依法裁處，並要求業者加強流向管理、儲存控管及消防措施，以降低汙染與火災風險。

綠大廢棄物處理廠堆置重油及大量太空袋，前晚大火直竄天際，火勢至晚間九時四十分控制，警消人員漏夜處理殘火至隔天凌晨四時卅二分撲滅，燃燒面積達一五○○平方公尺，大火引起嚴重空氣汙染，火因待查。

高市議員白喬茵在臉書發文表示，這家業者二○○八年至今被罰超過十五次，幾乎年年罰、罰不怕。這次燒掉多少噸、跳過多少有害廢棄物的正常處理程序？罰款跟處理成本是否符合比例原則？

她並說，這三年高雄和台南廢棄物處理廠、回收廠、堆置場、焚化爐火警至少逾廿件，每燒一次業者就少付一筆處理費，飄進社區的黑煙、懸浮微粒、戴奧辛長驅直入居民身體。南台灣高頻率廢棄物事故，消耗行政資源及救災成本，空汙、環境衝擊與健康風險卻由市民承擔。應提高罰則，不然永遠都到火勢一發不可收拾再出重錘，「我們的城市禁得起這樣燒嗎？」

不少網友留言呼應，「環保這塊水很深」、「彰化沿海很多廢棄物處理蟑螂，租廠房堆到不能再堆點火落跑」。高市議員陳麗娜則表示，工業區大火是長期存在的問題，凸顯市府治理能力亮紅燈。