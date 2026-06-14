新北、基隆強化行人安全 路口行穿線設照明警示

行人在夜間容易成為駕駛眼中模糊的「黑影」，新北市府在板橋捷運府中站一號出口試辦設行人地面警示燈，透過ＬＥＤ地磚與行人號誌同步變色，但中央未納入通用設施，還要評估擴大可能性；基隆市將增設行穿線警示照明，讓行人經過時燈亮起來。

新北交通警察大隊統計，前年行人穿越道事故二八四件、去年增至三一二件，今年截至五月已有一一二件，其中以駕駛未依規定停讓行人最常見，共四九四件。近三年行穿道事故以板橋區九十二件最多，其次為新莊區八十二件及中和區五十八件；肇事原因以車輛未依規定暫停讓行人先行最為常見，共四九四件。

議員陳世軒說，不少行穿道事故發生在夜間、雨天或視線不佳時，建議引進「行穿線專用照明系統」，透過燈光投射方式提升行人能見度，讓駕駛在遠距離即可辨識行人位置，台北、台中、基隆等都已導入相關設備。

議員呂家愷表示，透過地面光源投射行穿線輪廓，搭配智慧感測設備與警示功能增加駕駛辨識度，建議針對設置成本、適用路口條件、事故改善效益及未來試辦區域完整評估。

交通局表示，去年完成五十四處路口照明優化工程，提升夜間用路環境安全，未來優先檢討照明不足或夜間事故風險較高路口。去年已試辦設置行人地面警示燈，但該設施目前尚未納入「道路交通標誌標線號誌設置規則」的通用設施項目，仍須持續觀察中央法規及實務發展情形，再評估擴大可行性。

基隆市府分析發現行人在夜間、雨天或穿著深色衣服等三種情況最易被撞，衛福部立基隆醫院及基隆長庚醫院前行穿線，長者非常多，為提醒駕駛人注意及避免長者違規穿越，市府在紅綠燈裝設違規穿越AI偵測，會發出警告聲，另行穿線兩端地面都設明顯閃光條燈，達到警示效果。

市長謝國樑說，未來將增設行穿線警示照明，讓行人經過時燈可亮起來，透過ＡＩ科技手段強化行人及交通安全。