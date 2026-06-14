行穿線照明可降低事故？ 學者：待觀察驗證

行穿線照明能降事故？學者指出，理論上有助駕駛提早發現行人、爭取反應時間，但事故成因複雜，相關措施是否能有效降低事故率，仍需長期觀察及數據分析驗證，提升行人安全不能只依賴硬體設施，行人用路習慣同樣重要。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，行穿線照明是否為影響事故發生的重要因素，仍需進一步透過事故資料分析判斷。現行事故肇因常見「未注意車前狀況」等項目，但是否與照明不足有直接關聯須進一步釐清實際效果。

鄭永祥指出，從交通工程角度，照明條件愈好，理論上可讓駕駛更早發現行人，爭取更多反應時間，但路口環境複雜，不同地點照明條件、交通流量及周邊環境皆有差異，單純從照明角度分析事故原因不容易，可考慮試辦再觀察實際成效。

他表示，韓國曾在行穿線周邊設置警示燈光設施，但各國交通環境及用路習慣不同，日本街道夜間招牌燈數量不像台灣這麼多，照明條件也有差異。未來除評估設備本身效果外，也應檢視現行道路照明設計規範是否足夠，並納入地方使用經驗及民眾回饋作為改善依據。

交通大學運輸與物流管理學系教授王晉元表示，行穿道專用照明或警示設備仍具有一定效果，尤其夜間部分行人穿著深色衣物，駕駛較不容易察覺，若能透過燈光或警示設施提高辨識度，對提升行人安全有幫助。

王提醒，行人自身用路習慣同樣重要，不少事故發生原因在於民眾未依行穿線通行，增加與車輛衝突風險。