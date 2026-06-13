快訊

美伊終戰調解方發聲 巴基斯坦：美國、伊朗預計24小時內達成協議

台人不愛吃？日本民宿早餐「味噌湯＋1物」 老闆嘆：一大鍋沒人裝

聽新聞
0:00 / 0:00

提升台灣手語到文化境界 顧玉山獲頒貢獻獎分享聾人

中央社／ 台南13日電

文化部今天在台南國家美術館舉，辦第1屆台灣手語貢獻獎頒獎典禮，由文化部長李遠頒獎給首屆得獎者顧玉山，顧玉山希望將此榮耀分享給全體聾人朋友。

頒獎典禮晚間在台南國家美術館舉行，結合台灣手語與多元藝術展演，以手語、影像、音樂與肢體表演交織，呈現台灣手語的文化特色與生命力，隨後由李遠頒獎給顧玉山，表彰其長年投入台灣手語推廣、聾人文化倡議及語言平權工作卓越貢獻。

李遠致詞表示，顧玉山已經把台灣手語提升到不只是溝通，而是文化境界，等於加入了台灣的語言文化，使台灣語言文化更豐富，顧玉山兒子也很了不起，成立工作室，父子一起推廣手語，把手語變成戲劇、表演、溝通，層次越來越深，獲得第1屆台灣手語貢獻獎，實至名歸。

他說，手語與其他語言相較屬於比較少數，在設置了貢獻獎以後，也可以把這個語言提升到一個與大家平權的地位。

顧玉山以手語發表感言表示，很開心能夠被文化部重視，獲得這個貢獻獎，感到非常喜悅，自己成長歷程非常坎坷，碰到很多挫折，後來吸引愈來愈多人一起研究，逐漸有了一些成果。

顧玉山表示，其實用手語真的溝通無礙，大家南北奔波推廣，目的就是能夠宣傳，讓更多人可以知道，也讓公部門理解，聾人也辦得到，大家越來越重視台灣手語，相信聾朋友能自立自強，不用依賴別人協助也能生存下去。

顧玉山表示，希望在他之後，還有更多人可以做得更好，鼓勵年輕後輩一起加油，此次獲得貢獻獎不是個人榮耀，是全體聾人朋友共同榮耀。

文化部提供資料指出，被聾人圈暱稱「顧爸」的顧玉山，幼時因病導致聽力受損，求學時的深刻體會，影響他之後致力改變社會對聽障者刻板印象，以及聾人文化平權工作。

顧玉山於1977年參與創辦「台北聾劇團」並擔任團長，接續成立中華民國聾人手語研究會、中華民國聾人協會，持續推動台灣手語保存、傳承與制度化工作，對台灣社會具有深遠影響，也讓更多人看見語言平權與多元文化重要價值。

手語 文化部

延伸閱讀

共創語言平權多語社會 李遠分享：語言如同食物

國家語言發展會議台南登場 盼創語言平權多語社會

邱坤良、廖慶松、徐仁修 獲行政院文化獎

陳錫煌影音專輯發表 鄭麗君盼傳統藝術生命不息

相關新聞

平溪線落石侵入軌道！十分至菁桐間啟動公路接駁

台鐵公司說，受望古=嶺腳間（K8+400）處有落石影響，目前菁桐=十分間路線暫時不通，十分=菁桐間已啟動公路接駁。

梅雨「1情況」才真的掰了！ 專家曝端午連假天氣 這時關注有無颱風活動

今天鋒面仍在台灣北邊，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，而且離台灣較遠，風向轉為偏南到西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，各地有較高降雨機會，但是比較偏向中午過後。受到熱對流發展擴散的影響，午後到入夜這段期間各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雷雨出現的機會。各地溫度普遍會比昨天來得高，北部、東半部高溫27至30度，中南部高溫有30至32度。

機車兩段式左轉廢不廢？網路投票僅17%贊成全面取消 交通部這樣看

機車兩段式左轉存廢議題引熱議，LINE TODAY舉辦網路投票，56.87%民眾支持因地制宜，有條件開放直接左轉；25....

公立醫院陷人力與財務雙重壓力 陳威明籲改革制度留才

公立醫院正面臨前所未有的經營挑戰，中華民國公立醫院協會與北榮今共同舉辦「公立醫院之發展困境與因應策略」研討會。公立醫院協會理事長暨北榮院長陳威明表示，公醫精神在於「平凡中持續守護的力量」，然而面對新時代的挑戰，公立醫院更需要創新的管理思維與制度改革，才能持續增添前進動能，邁向永續發展的未來。

民生醫院登革熱群聚千人篩檢結果出爐 衛生局全力追查感染源

高雄市民生醫院昨爆發院內登革熱群聚感染，市府擴大匡列、篩檢，衛生局今天公布最新採檢結果，已完成1009人篩檢，檢驗結果全數陰性，院內及周邊病媒蚊檢驗也未發現登革熱病毒，疫情暫未擴大。

67分院去年就診人次逼近醫學中心 馬光中醫執行長盼提升中醫利用率

馬光醫療網執行長黃福祥新書「淬鍊成光：馬光35年的堅持與突破之路」，今天舉辦發表會。書中敘述馬光醫療網從澎湖義診起家，發展至今院所數量達67家，遍及海內外過程。黃福祥透露，馬光醫療網去年服務人次達220萬，緊逼台大醫院服務人次280萬，「馬光體系服務量相當於醫學中心」，盼藉由發表新書，揭露體系經營關鍵，提升國內中醫利用率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。