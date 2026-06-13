提升台灣手語到文化境界 顧玉山獲頒貢獻獎分享聾人

文化部今天在台南國家美術館舉，辦第1屆台灣手語貢獻獎頒獎典禮，由文化部長李遠頒獎給首屆得獎者顧玉山，顧玉山希望將此榮耀分享給全體聾人朋友。

頒獎典禮晚間在台南國家美術館舉行，結合台灣手語與多元藝術展演，以手語、影像、音樂與肢體表演交織，呈現台灣手語的文化特色與生命力，隨後由李遠頒獎給顧玉山，表彰其長年投入台灣手語推廣、聾人文化倡議及語言平權工作卓越貢獻。

李遠致詞表示，顧玉山已經把台灣手語提升到不只是溝通，而是文化境界，等於加入了台灣的語言文化，使台灣語言文化更豐富，顧玉山兒子也很了不起，成立工作室，父子一起推廣手語，把手語變成戲劇、表演、溝通，層次越來越深，獲得第1屆台灣手語貢獻獎，實至名歸。

他說，手語與其他語言相較屬於比較少數，在設置了貢獻獎以後，也可以把這個語言提升到一個與大家平權的地位。

顧玉山以手語發表感言表示，很開心能夠被文化部重視，獲得這個貢獻獎，感到非常喜悅，自己成長歷程非常坎坷，碰到很多挫折，後來吸引愈來愈多人一起研究，逐漸有了一些成果。

顧玉山表示，其實用手語真的溝通無礙，大家南北奔波推廣，目的就是能夠宣傳，讓更多人可以知道，也讓公部門理解，聾人也辦得到，大家越來越重視台灣手語，相信聾朋友能自立自強，不用依賴別人協助也能生存下去。

顧玉山表示，希望在他之後，還有更多人可以做得更好，鼓勵年輕後輩一起加油，此次獲得貢獻獎不是個人榮耀，是全體聾人朋友共同榮耀。

文化部提供資料指出，被聾人圈暱稱「顧爸」的顧玉山，幼時因病導致聽力受損，求學時的深刻體會，影響他之後致力改變社會對聽障者刻板印象，以及聾人文化平權工作。

顧玉山於1977年參與創辦「台北聾劇團」並擔任團長，接續成立中華民國聾人手語研究會、中華民國聾人協會，持續推動台灣手語保存、傳承與制度化工作，對台灣社會具有深遠影響，也讓更多人看見語言平權與多元文化重要價值。