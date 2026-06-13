公立醫院陷人力與財務雙重壓力 北榮院長陳威明籲改革制度留才

公立醫院正面臨前所未有的經營挑戰，中華民國公立醫院協會與北榮今共同舉辦「公立醫院之發展困境與因應策略」研討會。公立醫院協會理事長暨北榮院長陳威明表示，公醫精神在於「平凡中持續守護的力量」，然而面對新時代的挑戰，公立醫院更需要創新的管理思維與制度改革，才能持續增添前進動能，邁向永續發展的未來。

總統府「健康台灣推動委員會」副召集人陳志鴻受邀擔任專題講者，以其擔任成功大學醫學院附設醫院院長的經驗及推動健康台灣政策的歷程，主講「公立醫院的挑戰與機遇從我的公職生涯談起」。此外，政府跨部會代表也親臨現場傾聽與交流，包括衛生福利部部長石崇良、次長林靜儀、行政院人事行政總處副人事長張秋元，及考試院銓敘部部長施能傑等，共同與五大公醫體系代表對話，探討公立醫院當前面臨的困境與改革方向。

陳志鴻表示，公立醫院共有三個轉折，醫院版圖重組，1976年長庚醫院創辦並快速擴張，民間大型醫院相繼崛起，公醫不再一枝獨秀，連帶改變競合生態。醫院版圖重組，絕非公醫弱化，而是公醫整隊再出發，承擔公共使命，扮演國家醫療最後防線。

陳志鴻說，南北醫療資源平衡，早年醫療資源不均，許多南部病人深夜輾轉搭車，只為一早到北部大醫院掛號求診。公醫有責任縮短城鄉差距、落實醫療平權、成為在地人可以信賴的健康靠山。

第三，陳志鴻表示，改採作業基金。公醫由傳統公務預算轉型為作業基金，強調自主經營、自負盈虧與財務效率。不能因追求盈餘而犧牲公益責任；更要善用盈餘，建立不同工不同酬的績效獎金制度，改善待遇結構、留住優秀人才。

他也提出三項建議，第一是「品質處方」具備高品質醫療，自能建立口碑，帶動服務量成長，創造更高盈餘，維持永續經營；第二，當公醫有盈餘，便能因應醫療業務所需，向主管機關請增「公職醫事人員」預算員額，以穩定人心。他建議，醫院思考用人留人，不必過度追求盈餘高低，應優先考慮攬才留才的重要性。

第三，為落實賴清德總統「健康台灣」國政願景，催生5年489億元「健康台灣深耕計畫」，採地方發想、中央支持，為醫界挹注額外財源。他期勉，以智慧、綠色、韌性的創新模式，解決在地問題、翻轉偏鄉醫療。

陳威明表示，在超高齡社會與少子女化趨勢的雙重衝擊下，醫療體系正面臨嚴峻的人力短缺危機。加上公立醫院受限於現行人事與薪資制度，在醫療人才市場中的競爭力相對不足，使攬才與留才更加困難。因此，如何打造友善職場環境、激勵與善用人才，提升工作滿意度與人才留任率，已成為公立醫院的重要課題。

陳威明說，公立醫院肩負公共使命，是落實醫療平權的重要支柱，必須確保醫療照護能夠遍及台灣每一個角落。然而，公立醫院長期承擔大量公共任務，已壓縮作業基金盈餘空間；偏鄉燈塔醫院更因經營環境艱困，難以單靠健保收入維持營運，加上醫療人力嚴重不足，偏鄉醫療正面臨前所未有的挑戰。

陳威明表示，建請政府應編列穩定公務預算，支持公立醫院執行公共任務，並提供偏鄉燈塔醫院必要資源與制度支持，讓偏鄉醫療服務得以持續運作，守護偏遠地區民眾的就醫權益，讓照亮偏鄉的醫療燈塔永不熄滅。