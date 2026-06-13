高雄民生醫院爆院內登革熱群聚！ 1009人篩檢結果出爐

高雄市民生醫院昨爆發院內登革熱群聚感染，市府擴大匡列、篩檢，衛生局今天公布最新採檢結果，已完成1009人篩檢，檢驗結果全數陰性，院內及周邊病媒蚊檢驗也未發現登革熱病毒，疫情暫未擴大。

衛生局指出，目前仍住院的病患及醫院相關工作人員共774人已全數完成採檢，結果均為陰性，另外，防疫人員也持續聯繫已出院病患及陪病家屬進行追蹤檢驗，至今已完成235人採檢，同樣未發現陽性個案，兩類對象合計1009人，暫未檢出新增感染者。

除大規模篩檢外，院內及周邊環境也展開病媒蚊監測，院方防疫捕蚊燈6月12日共捕獲3隻雌蚊，經送國家蚊媒傳染病防治研究中心檢驗後，結果均為陰性。

雖未在病媒蚊及接觸者身上發現病毒蹤跡，但防疫團隊仍持續監控院內外及周邊社區風險，避免疫情向外擴散。

防疫人員今天上午在民生醫院周邊緊急防治區巡查時，查獲35件陽性容器，顯示社區仍存在病媒蚊孳生風險，容器多屬一般社區常見積水處，包括桶盆、廢棄容器及其他易積水場所，防疫工作不能鬆懈。

由於此次院內群聚感染原因尚待釐清，衛福部疾管署也加大支援力道，署長羅一鈞除指派副署長林明誠南下協助外，也協助檢視醫療院所收治疑似或確診登革熱病患時的防蚊隔離措施是否落實，透過病毒基因定序技術，追查可能感染途徑。

此外，疾管署機動防疫隊已進駐高雄，協助評估防治成效及周邊社區風險，與衛生局共同巡查潛在風險點位。

高市府表示，登革熱流行季已到來，將透過擴大篩檢、精準疫調、病媒蚊監測、孳生源清除及院內外聯防等方向，追查感染源阻斷傳播鏈，全力防堵疫情擴散。