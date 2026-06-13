67分院去年就診人次逼近醫學中心 馬光中醫執行長盼提升中醫利用率

馬光醫療網執行長黃福祥新書「淬鍊成光：馬光35年的堅持與突破之路」，今天舉辦發表會。書中敘述馬光醫療網從澎湖義診起家，發展至今院所數量達67家，遍及海內外過程。黃福祥透露，馬光醫療網去年服務人次達220萬，緊逼台大醫院服務人次280萬，「馬光體系服務量相當於醫學中心」，盼藉由發表新書，揭露體系經營關鍵，提升國內中醫利用率。

黃福祥說，馬光中醫35年前於澎湖成立首家中醫診所，如今在台灣、新加坡、馬來西亞、中國等，共設立67家中醫診所，去年服務病人人次高達220萬人，而體系核心精神為「善待患者、善待員工、注重專業、誠實正值」，出版新書目的是希望中醫界減少學習時間，少走冤枉路，吸引台灣、世界民眾認同中醫，讓成功經驗持續複製。

「複製能力是我們的強項。」黃福祥指出，馬光醫療體系從人才培育至裝潢設計，凡是成功的做法就複製至其他分院，中醫診所長年來被貼上陰暗老舊、名醫掛帥標籤，馬光體系將「藏書閣、生態池」設計複製至各家分院，致力培育醫師，並優先照顧院內員工，包括最先接觸病人的櫃檯行政人員及護理師等，「第一線同仁感到支持，患者才能獲得高品質照護體驗。」

黃福祥在書中提到，他30多年前自中國醫藥大學畢業，執業初期每周要看19診、每診病人至少50人，連周日也不休診，而近10多年來，馬光中醫除在各分院打造美學空間，也設立指導醫師制度、CRM顧客關係管理，並推動全預約制度等，許多人不理解這些決策，但後續證明這些「看不見的地基」，讓體系加速成長。

因應我國高齡化速度加快，失能、慢性病需求日益增加，黃福祥指出，他設定下一個35年目標為發展「預防醫學」，中醫「治未病」預防概念發展空間，可幫助民眾別等到身體走下坡才開始治療，而是在健康時就開始保養身體。