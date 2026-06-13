陳錫煌影音專輯發表 鄭麗君盼傳統藝術生命不息

文化部文資局今天舉辦「俠義千秋─人間國寶陳錫煌的掌中情懷」影音專輯發表會，行政院副院長鄭麗君出席並致詞表示，盼傳統藝術的生命力不間斷，讓文化繼續帶領這片土地上的人們往前走。

活動於台北華山1914文化創意產業園區烏梅劇院舉行，開場由陳錫煌掌中劇團演出「俠義千秋頒獎典禮」，影音專輯中的多位「主角」包括岳飛、薛仁貴、白鷂子、東方氏競逐最佳男主角，濟公出現主持公道，最終眾望所歸頒給幕後演出的那雙手、陳錫煌師傅。

鄭麗君表示，陳錫煌出身掌中戲世家，一路看到傳統藝術面臨的挑戰與危機，但依然堅持熱忱、努力不懈的演出，心心念念就是要傳承，這次的影音專輯不但可看出陳錫煌深厚功力，也看到傳承的成果，「這是一個文化傳承的重要成果，令台灣社會感動、珍惜的禮物」。

鄭麗君表示，很感謝在文化部長任內，陳錫煌特別提醒她對傳統藝術的重視，「傳統藝術最好的保存就是不斷再生，讓每一代人能夠繼續在這塊土地上創作、演出、欣賞、喜愛，讓傳統藝術在當代社會不斷展現生命力，讓我們知道我們是誰，我們要往哪裡去，文化是要帶領我們往前走」。

高齡95歲的陳錫煌今天也出席發表會，他致詞表示，他出生就是「布袋戲的囝（孩子）」，一生都在「顧」布袋戲，他強調布袋戲是非常好的藝術，是國家非常重要的文化，一定顧緊，「輸人不輸陣、輸陣歹看面」，感謝政府對這項藝術的支持。

這套影音專輯歷時兩年完成，收錄8齣經典戲，包含「虹霓關」、「精忠岳傳‧牛頭山」、「濟公傳‧梅花山」、「薛仁貴征東‧龍門陣」、「七俠五義‧朝天嶺」、「飛劍奇俠‧寄頭留帖」、「鐵公案」及「天波樓」，皆由陳錫煌藝師親自督導、示範，並與藝生共同演出。