人工生殖醫性騷判刑前可解職 醫界吐疑慮「這不太對」：難道要變獨裁國家？

衛福部國健署預告「人工生殖機構許可辦法」，涉性侵、性騷狼醫不必等法院判決，而是性平相關委員會認定犯行屬實，機構即可依法解聘。醫界認為，性侵病患零容忍，對依法免職並無疑慮，但性騷擾範圍廣且無明確定義，有時醫師個人言論、正常醫療程序，也恐遭病人誤解，或被當成攻擊勒索工具，建議應視實際案情，區分不同程度訂出罰則，否則恐讓醫病關係惡化。

開業人工生殖醫師李茂盛指出，停職性侵醫師並無疑慮，但性騷擾範圍廣，人工生殖機構療程常涉及病患隱私部位，例如為病人內診時，醫師手部可能觸碰至女性病人外陰部，或診間物品掉落，醫師彎腰撿拾時，也可能被認定是偷看裙底，甚至部分言論也會被認定為不禮貌、性騷，依個人言論、正常醫療程序就將人免職，「這不太對，也恐淪為有心人士攻擊機構的工具。」

李茂盛舉例，病人懷疑外陰部有腫瘤時，醫師必須觸摸確認，陰道超音波也是常見檢查項目，若新制上路，這些正常醫療程序，被惡意解讀為性騷、性侵，或被部分有心人士用於勒索生殖機構，恐導致醫病關係緊張，希望政府保護病人權益同時，不要過度修法造成惡化醫病關係，應設法讓醫病共贏而不是互打，且先進國家限制都沒有如此嚴格，「難道台灣要變成專制、獨裁國家？」

醫師公會全聯會理事長陳相國指出，醫師需有一定道德底線，全聯會對性侵零容忍態度並未改變，支持對經判決確認，或倫理委員會審議確認犯行的醫師，取消期任職資格甚至廢除執照，至於仍在審議中的案件，是否廢除其任職資格，仍有討論空間，醫界內部將針對本次修正草案進行研議，在草案預告期限內，向衛福部提出修正建議。

台灣女人連線常務理事黃淑英指出，支持衛福部修正相關辦法嚴懲狼醫，但不該「見一處、改一處」，僅針對人工生殖機構進行管理，而是要針對不分科別，全數醫師涉犯性平行為時，訂出相同標準，不單人工生殖療程取卵需要全身麻醉，平時民眾健檢照胃鏡也可選擇全身麻醉，風險相當，這類醫療行為是否需有監控機制，避免狼醫有機可乘，也該一併討論。