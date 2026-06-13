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甭再整天溼答答？明再迎梅雨 氣象署揭「天氣分水嶺」端午恐飆高溫

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁指出，明日、下周一西南風持續影響台灣，再加上鋒面又稍微南移接近北部陸地，整體降雨逐漸增加。聯合報系資料照
氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁指出，明日、下周一西南風持續影響台灣，再加上鋒面又稍微南移接近北部陸地，整體降雨逐漸增加。聯合報系資料照

梅雨空檔過去，明日各地又會逐漸轉濕，一直到下周三後天氣逐漸趨於穩定，恢復多雲到晴、以午後雷陣雨為主的天氣型態。

中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，今晚隨著環境的西南風逐漸增強，從南部開始慢慢往北到中部、北部，甚至到宜蘭地區，陸陸續續都有下雨機會，特別是南部地區，入夜前就有機會出現雨勢。

鄭傑仁指出，明日、下周一西南風持續影響台灣，再加上鋒面又稍微南移接近北部陸地，整體降雨逐漸增加。中南部有局部豪雨機率，北部、東半部地區午後可能出現局部大雨，且伴隨劇烈天氣現象。西半部沿海、局部離島有局部強陣風發生機會。

鄭傑仁說，下周二雖然仍受西南風影響，鋒面再往北邊移動，水氣稍微減少。西半部地區還是有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區午後也有午後雷陣雨發生的機會。下周三、下周四台灣終於擺脫鋒面，但仍是受西南風吹拂影響，整體水氣量逐漸下降。中南部地區整天不定時還是有下雨機會，北部、東半部地區有午後雷陣雨的天氣型態。不過由於吹西南風，氣象署提醒，台東於周日及下周三、周四，可能出現焚風及局部36度高溫。

下周五就是端午節，鄭傑仁表示，太平洋高壓將逐漸西伸，但台灣附近仍吹西南風，因此各地大致上維持多雲到晴天氣，局部地區有午後雷陣雨。中南部因位於迎風面，夜間到清晨有海陸風輻和現象，可能降下零星雨勢，但雨時不長、雨區不廣。

鄭傑仁強調，下周二是天氣分水嶺，之前天氣不穩定，但周三起各地漸感偏熱，端午連假甚至可能出現炎熱天氣。端午節後，隨著鋒面北抬至華中地區，再加上高壓西伸，各地將以多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態為主。

至於何時能出梅？氣象署表示，未來十天內暫時沒有觀察到下波鋒面靠近，但預報不確定性仍大，需持續觀察。

周日及下周一水氣多，端午左右有望出梅。圖／氣象署提供
周日及下周一水氣多，端午左右有望出梅。圖／氣象署提供

宜蘭 氣象署 梅雨 鋒面 端午節

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