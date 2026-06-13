公立醫院困境陳志鴻提3處方 陳威明籲鬆綁留才制度

公立醫院協會今天舉辦研討會，總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻提出品質、人才、創新3帖處方；北榮院長陳威明籲請政府鬆綁留才制度並保障偏鄉醫療，守護健康台灣。

公立醫院正面臨前所未有經營挑戰。中華民國公立醫院協會與台北榮民總醫院今天共同舉辦「公立醫院之發展困境與因應策略」研討會，邀請政府跨部會代表與5大公醫體系對話。

陳志鴻以「公立醫院的挑戰與機遇－從我的公職生涯談起」專題演講指出，公立醫院正面臨版圖重組、南北醫療平衡及改採作業基金等重要轉折。

陳志鴻為此開立3帖處方：第一是「品質」，強調正確醫療才是最經濟醫療；第二是「人才」，主張轉化盈餘優先用於攬才留才；第三是「創新」，透過「健康台灣深耕計畫」解決在地問題。

陳志鴻並勾勒未來公立醫院發展的「三軌財源」藍圖，分別由公務預算保障公共任務、作業基金支應營運、政府額外專案經費支持創新研發，其中5年新台幣489億元的「健康台灣深耕計畫」即為實踐。

公立醫院協會理事長、台北榮總院長陳威明則坦言，公立醫院正受超高齡社會與少子女化衝擊，面臨嚴峻人力短缺，且受限於現行人事與薪資制度，攬才競爭力相對不足。

陳威明強調，公立醫院應推動「不同工、不同酬」制度，帶動薪資合理化以留住重症醫療人才；他呼籲政府儘速鬆綁相關規範，賦予醫院更大財務與獎勵彈性。

針對偏鄉醫療，陳威明指出，偏鄉燈塔醫院經營艱困，難以單靠健保收入維持；他建議政府應編列穩定公務預算支持公立醫院執行公共任務，確保醫療平權，讓照亮偏鄉的醫療燈塔永不熄滅。