機車兩段式左轉存廢掀討論 逾八成民眾反對全面取消

機車兩段式左轉存廢議題近日再度引發討論。LINE TODAY於6月11日至13日舉辦網路投票，結果顯示，超過八成二的民眾不支持全面取消強制兩段式左轉，其中以「因地制宜、有條件開放直接左轉」最受支持。

本次投票題目為「機車兩段式左轉應如何調整」，共有32,567人參與。結果顯示，56.87%受訪者支持因應不同路口條件，有條件開放機車直接左轉；25.71%認為應維持現行兩段式左轉制度；僅17.43%支持全面取消強制兩段式左轉。

不少網友也留言表達看法。有民眾認為，對部分騎乘速度較慢的機車族而言，直接左轉反而更加危險，尤其在車流量大或視線不佳情況下，容易發生碰撞事故；也有人指出，機車鑽車縫或頻繁變換車道，本身就是提高風險的重要因素。不過，也有支持全面開放直接左轉的民眾認為，各地規定不一反而造成混亂，主張應統一規範。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，從投票結果來看，高達八成二以上民眾不支持全面取消強制兩段式左轉。他指出，根據陽明交通大學運管系教授吳昆峯研究，左轉車與對向直行車事故平均每年造成267人死亡，其中機車騎士及乘客占死亡人數88%，顯示機車直接左轉仍存在相當風險。

吳東凌認為，許多機車騎士面對高密度車流或高速對向來車時，直接左轉容易承受較大壓力，尤其機車若在左轉過程中遭對向車輛撞擊，往往會造成嚴重傷害。

學界則認為，兩段式左轉不應單純以存廢角度看待，而應從整體道路環境與交通安全進行檢討。

台北市立大學前瞻運輸研究中心執行長陳雅雯表示，在台灣仍有約1,400萬輛機車上路的情況下，道路規劃應提供足夠且友善的騎乘空間，以提升安全性。她認為，全面檢討各路口是否適用兩段式左轉確有必要，同時應搭配超速、蛇行及危險駕駛等違規行為加強執法，並檢討轉彎等候區設計與管理措施。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢則指出，投票結果反映多數民眾對全面開放直接左轉仍有疑慮。由於機車左轉機制涉及交通環境、道路工程及用路習慣等多重因素，在整體交通條件尚未全面改善前，任何制度調整都應建立在科學研究與事故數據分析基礎上，並循序漸進推動，以兼顧安全與交通秩序。