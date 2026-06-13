機車兩段式左轉廢不廢？網路投票僅17%贊成全面取消 交通部這樣看

機車兩段式左轉存廢議題引熱議，LINE TODAY舉辦網路投票，56.87%民眾支持因地制宜，有條件開放直接左轉；25.71%認為應維持兩段式左轉政策；17.42%盼全面取消強制兩段式左轉。

近來有國內學術研究指出，台南市試辦取消機車強制兩段式左轉，試辦行政區交通事故下降，再度引發外界討論兩段式左轉存廢議題，交通部日前則回應，將持續精進機車左轉安全措施。

LINE TODAY在6月11日至13日舉辦網路投票，題目為「機車兩段式左轉存廢近日再度引發討論，交通部認為重點不在全面開放或全面禁止，而是依路口條件強化左轉安全，請問你認為機車兩段式左轉應如何調整」，截至目前為止，逾3.2萬人參與投票。

調查顯示，有56.87%的民眾支持「因地制宜，有條件開放直接左轉」；25.71%的民眾認為，應維持現行兩段式左轉政策；僅有17.42%民眾希望能「全面取消強制兩段式左轉」。

針對網路民調結果，交通部路政及道安司長吳東凌今天告訴媒體，有注意到這項民調，而民調呈現結果可能與2大原因有關，他提到，首先從陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯的文章發現，左轉車與對向直行車的事故中，平均每年267人死於此類事故，其中機車騎士或乘客占全部死亡人數88%。

吳東凌認為，第2個原因有許多機車騎士認為，直接左轉碰到高密度車輛或面對高速對向來車時，會對騎士造成很大的壓力，尤其是當機車直接左轉被對向汽車側撞時，對機車騎士會造成非常嚴重傷害。

台北市立大學前瞻運輸研究中心執行長陳雅雯表示，機車兩段式左轉制度的存廢問題，不應該只是單看機車左轉這件事，若依然有1400萬輛機車在道路上跑，就要給龐大數量的機車最大的空間配置與騎乘友善性，以提升其安全。

陳雅雯認為，因地制宜兩段式左轉的全面路口檢討確實有其必要性，並祭出有效管理，例如超速、蛇行、隨意超車的加強執法、轉彎等候的優先性調整。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢指出，調查結果反映出多數民眾對於全面開放直接左轉仍有疑慮，主要是由於機車左轉機制牽涉複雜的交通環境、工程設計及駕駛規範。

洪百賢提到，在整體交通環境無法短期全面改變的條件下，以及考量用路人的習慣需要時間適應，任何調整必須建立在嚴謹的科學研究基礎上，以明確規劃調整方向與時程，確保安全性與道路使用規則的穩定性。