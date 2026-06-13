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油價再凍漲！中油：下周汽、柴油價格不調整
中油13日宣布，自15日凌晨零時起，至6月21日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。
中東情勢未定，國際油價仍處相對高檔，各國持續補貼且波動幅度大，原油價格相對於戰前漲幅高達30%，因此仍由中油公司透過美伊戰爭專案平穩機制穩定油價。中油表示，經考量中油公司2月28日至6月14日汽、柴油合計吸收金額預估已達176.3億元，以及亞鄰國家油價補貼情形，6月15日至6月21日汽、柴油價格維持不調整；經核算柴油將持續吸收1.2元，汽、柴油仍均為亞鄰最低價。
中油指出，盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。
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