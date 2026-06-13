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布蘭特原油跌破90美元 中油國內汽柴油下周維持原價連11凍

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
布蘭特原油每桶跌至88美元，中油表示，原油價格相對於戰前漲幅仍高達30%，下周國內汽柴油維持原價。聯合報系資料照
布蘭特原油每桶跌至88美元，中油表示，原油價格相對於戰前漲幅仍高達30%，下周國內汽柴油維持原價。聯合報系資料照

由於美伊將達成和平協議，國際油價持下跌，布蘭特原油每桶已跌到88美元，回到3月初價位。不過，中油13日宣布國內油價下周不調整，並未調降油價，國內汽柴油售價連續11周不調整。

中油表示，自15日凌晨零時起至6月21日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

中油指出，國際油價仍處相對高檔，各國持續補貼且波動幅度大，原油價格相對於戰前漲幅高達30%，因此仍由中油透過美伊戰爭專案平穩機制穩定油價。

中油考量自2月28日至6月14日汽、柴油合計吸收金額預估已達176.3億元，以及亞鄰國家油價補貼情形，6月15日至6月21日汽、柴油價格維持不調整；經核算柴油將持續吸收1.2元，汽、柴油仍均為亞鄰最低價。

中油 柴油 油價

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