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周末出遊安心上路 交通部提醒：減速慢行是關鍵

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
周末出遊安心上路，交通部提醒，開車減速慢行是關鍵。圖／AI生成
周末出遊安心上路，交通部提醒，開車減速慢行是關鍵。圖／AI生成

高速公路局表示，高速公路行車速較快，高速行駛下若發生碰撞，往往容易導致車輛失控旋轉、翻覆。另外，車輛行駛速度越快，駕駛人可反應的時間越短，倘不幸發生事故，其傷亡程度往往更高。

高公局統計，2025年度國道超速違規取締件數共32萬5,152件，占國道違規取締件數約三成五。

國道超速將依《道路交通管理處罰條例》第33條及第43條規定，視情節輕重處新台幣3千至3萬6千元不等罰鍰，嚴重超速者更將當場禁止駕駛及吊扣汽車牌照6個月，甚至吊銷駕照，故請用路人切勿心存僥倖。

高公局呼籲用路人行駛高速公路務必遵守速限並保持安全車距，才能在遇到突發狀況時，有足夠的時間及距離來穩定操控車輛並避開危險，駕駛人於高速公路務必依速限規定行駛，謹慎駕駛，切勿分心，並注意車前狀況及保持行車安全距離，保護自身與他人的安全。

此次端午節連假實施高乘載管制措施，假期後兩日（6月20日至21日）於國5北向實施時段性高乘載管制，請民眾多加留意並配合。

交通部 高公局 時間

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