周末出遊安心上路 交通部提醒：減速慢行是關鍵

今天鋒面仍在台灣北邊，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，而且離台灣較遠，風向轉為偏南到西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，各地有較高降雨機會，但是比較偏向中午過後。受到熱對流發展擴散的影響，午後到入夜這段期間各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雷雨出現的機會。各地溫度普遍會比昨天來得高，北部、東半部高溫27至30度，中南部高溫有30至32度。

2026-06-13 09:31