快訊

美鳳姐邀嘉賓…辛龍帶女兒開唱！神秘登台模仿秀嗨翻郵輪

高中生納動員？教部青年服勤計畫遭網揪出「新公告」 配合國軍戰備…一天後被刪

MOVA Mobius 60掃拖機器人開箱！3種拖布1鍵切換清掃、8cm輕鬆跨欄越障

聽新聞
0:00 / 0:00

鐵道局預告修法 台鐵2031年前砸4億裝設完鐵道智慧偵測系統

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
平交道與遮斷器。本報資料照片
平交道與遮斷器。本報資料照片

交通部預告修法30年沒修過的「鐵路立體交叉及平交道防護設施設置標準與費用分擔規則」。未來鐵路設施將以不再新建平交道為原則，且平交道應設置障礙物偵測設備，遮斷器長度亦以遮蔽雙向車道為原則。台鐵評估新法上路後，光是智慧偵測系統就得砸下4億來建置，最快5年內能裝設完畢。

鐵道局統計，平交道事故意外每年平均約8至10件，去年為7件、2024年9件、2023年11件。為改善平交道安全、提升其防護設施設備、釐清平交道之類型歸屬與維養權責，交通部預告修正1996年修訂之「鐵路立體交叉及平交道防護設施設置基準與費用分擔辦法」。

新法參考德國鐵路，以不再新建鐵路平交道為原則。並將路面與軌道面寬度、緊急時任何人得按下手動緊急按鈕法制化。此外，第三種平交道須設置遮斷器及智慧偵測設備，若因地形條件或其他因素無法設置，鐵路機構應評估風險並提出配套計劃。

鐵道局說明，現行鐵道分3種。第一種需派員看守、嚴格規定行穿；第二種於尖峰時期應派員看守；第三種不需派員，但須有自動告警設備加強維護鐵道安全。第三種又可依照平交道寬度分為「三甲」及「三乙」。「三甲」鐵道車輛可通過、「三乙」因道路狹窄考量民眾及機車通行需求，應於軌前設定樁，避免汽車誤闖。

鐵道局指出，遮斷器應以完全遮蔽雙向道路、避免行人闖入為原則，台鐵現行有151處遮斷器達此標準，但有260餘處因設置位置及地形等因素，長度無法完全遮蔽。新法通過後，台鐵應針對無法達成之平交道提出改善計劃或配套措施，但目前沒有相關罰則。

而在智慧偵測設備上，鐵道局表示，鐵路地下化作業如火如荼，目前台鐵公司全線共有415處平交道、350餘處位於正線上，而正線軌道幾乎都已經設置了智慧偵測設備，能夠自動偵測障礙物侵入鐵軌，並即時回傳司機員、及早做煞車應處。

台鐵公司表示，目前全台313處平交道設有障礙物偵測系統，後續仍有84處需安裝，預計在2031年全數安裝完畢、初估費用約4億元。

鐵道局說，修法預告兩個月搜集相關意見，能否年底前上路需看後續立法程序。

鐵道 台鐵 交通部

延伸閱讀

鋼鐵公會憂心：修空污法將導致權責混亂 恐衝擊能源與產業

AI智慧系統讓沙灘車更安全 資策會助業者獲海外訂單

鋼鐵公會發聲明 憂修空污法致權責混亂、恐衝擊能源與產業

政院才喊嚴懲…桃園毒駕釀3死 民團籲高風險路口設「車阻」

相關新聞

梅雨「1情況」才真的掰了！ 專家曝端午連假天氣 這時關注有無颱風活動

今天鋒面仍在台灣北邊，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，而且離台灣較遠，風向轉為偏南到西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，各地有較高降雨機會，但是比較偏向中午過後。受到熱對流發展擴散的影響，午後到入夜這段期間各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雷雨出現的機會。各地溫度普遍會比昨天來得高，北部、東半部高溫27至30度，中南部高溫有30至32度。

鐵道局預告修法 台鐵2031年前砸4億裝設完鐵道智慧偵測系統

交通部預告修法30年沒修過的「鐵路立體交叉及平交道防護設施設置標準與費用分擔規則」。未來鐵路設施將以不再新建平交道為原則，且平交道應設置障礙物偵測設備，遮斷器長度亦以遮蔽雙向車道為原則。台鐵評估新法上路後，光是智慧偵測系統就得砸下4億來建置，最快5年內能裝設完畢。

影／烏坵重症居民命危後送 梧棲跨單位接力在鬼門關前搶回一命

一名烏坵居民昨天突發重症，生命跡象危急，空勤直升機雖奉命緊急升空，冒著惡劣天候飛往烏坵將病患載運回台灣本島搶救，由於昨日台中海線整日暴雨狂炸、視線極差，救難團隊評估若降落於梧棲童綜合醫院頂樓停機坪，恐有安全疑慮，因而緊急啟動應變機制，決定改降附近的梧棲中正田徑場，警、政、空勤與醫療體系跨海「陸空醫療大接力」順利將病患送醫，成功搶回一命。

彰化縣端午應節食品抽查82件 有1件泰式甜辣醬未標示甜味劑挨罰

端午節將至，彰化縣衛生局抽查端午應節食品製造、販售場所及食材共82件，檢驗結果均與規定相符，不過，有1件「泰式甜辣醬（甜雞醬）」檢出甜味劑醋磺內酯鉀，外包裝未標示該食品添加物名稱，依違反食品安全衛生管理法可處以3萬元以上300萬元以下罰鍰，已移請負責廠商所轄衛生局調查辦理。

高雄民生醫院爆5例登革熱群聚案 公衛師提4建議改善防堵

高雄民生醫院爆發5例登革熱醫院群聚個案，詳細感染源疾管署將基因定序釐清。台北市公共衛生師公會今發表聲明指出，此事件更是暴露了現行醫院治理體系長期存在的「結構性斷裂」感控與環境維運體系若各自為政。建議解決跨部門風險認知斷層、跨域治理架構的優化、預防性資訊流的重組及績效指標設計，以在面對極端氣候與病媒威脅時能有效對抗。

明天梅雨再開轟 中南部恐短延時豪雨 端午連假高溫炎熱午後雷陣雨

今天隨著梅雨鋒面逐漸遠離，各地的天氣會稍微穩定一些，不過，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，中午之後要留意午後大雷雨。今晚開始，隨著西南風增強，到明天、下周一鋒面會稍微接近台灣，到時候各地天氣會比較不穩定一些，整體降雨逐漸增加。預計下周後期之後，天氣才會慢慢穩定下來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。