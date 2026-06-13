鐵道局預告修法 台鐵2031年前砸4億裝設完鐵道智慧偵測系統

交通部預告修法30年沒修過的「鐵路立體交叉及平交道防護設施設置標準與費用分擔規則」。未來鐵路設施將以不再新建平交道為原則，且平交道應設置障礙物偵測設備，遮斷器長度亦以遮蔽雙向車道為原則。台鐵評估新法上路後，光是智慧偵測系統就得砸下4億來建置，最快5年內能裝設完畢。

鐵道局統計，平交道事故意外每年平均約8至10件，去年為7件、2024年9件、2023年11件。為改善平交道安全、提升其防護設施設備、釐清平交道之類型歸屬與維養權責，交通部預告修正1996年修訂之「鐵路立體交叉及平交道防護設施設置基準與費用分擔辦法」。

新法參考德國鐵路，以不再新建鐵路平交道為原則。並將路面與軌道面寬度、緊急時任何人得按下手動緊急按鈕法制化。此外，第三種平交道須設置遮斷器及智慧偵測設備，若因地形條件或其他因素無法設置，鐵路機構應評估風險並提出配套計劃。

鐵道局說明，現行鐵道分3種。第一種需派員看守、嚴格規定行穿；第二種於尖峰時期應派員看守；第三種不需派員，但須有自動告警設備加強維護鐵道安全。第三種又可依照平交道寬度分為「三甲」及「三乙」。「三甲」鐵道車輛可通過、「三乙」因道路狹窄考量民眾及機車通行需求，應於軌前設定樁，避免汽車誤闖。

鐵道局指出，遮斷器應以完全遮蔽雙向道路、避免行人闖入為原則，台鐵現行有151處遮斷器達此標準，但有260餘處因設置位置及地形等因素，長度無法完全遮蔽。新法通過後，台鐵應針對無法達成之平交道提出改善計劃或配套措施，但目前沒有相關罰則。

而在智慧偵測設備上，鐵道局表示，鐵路地下化作業如火如荼，目前台鐵公司全線共有415處平交道、350餘處位於正線上，而正線軌道幾乎都已經設置了智慧偵測設備，能夠自動偵測障礙物侵入鐵軌，並即時回傳司機員、及早做煞車應處。

台鐵公司表示，目前全台313處平交道設有障礙物偵測系統，後續仍有84處需安裝，預計在2031年全數安裝完畢、初估費用約4億元。

鐵道局說，修法預告兩個月搜集相關意見，能否年底前上路需看後續立法程序。