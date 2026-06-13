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影／烏坵重症居民命危後送 梧棲跨單位接力在鬼門關前搶回一命

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
烏坵居民突發重症生命垂危，空勤烏坵跨海送醫，警火速清空運動場開闢救援通道。圖／清水分局提供
烏坵居民突發重症生命垂危，空勤烏坵跨海送醫，警火速清空運動場開闢救援通道。圖／清水分局提供

一名烏坵居民昨天突發重症，生命跡象危急，空勤直升機雖奉命緊急升空，冒著惡劣天候飛往烏坵將病患載運回台灣本島搶救，由於昨日台中海線整日暴雨狂炸、視線極差，救難團隊評估若降落於梧棲童綜合醫院頂樓停機坪，恐有安全疑慮，因而緊急啟動應變機制，決定改降附近的梧棲中正田徑場，警、政、空勤與醫療體系跨海「陸空醫療大接力」順利將病患送醫，成功搶回一命。

內政部空勤總隊指出，昨日下午接獲烏坵緊急醫療後送通報，隨即跨海出動救援，預計於下午3時至3時30分間抵達台中本島；但正值地區大雨、海線天候極度不佳，雲層低垂且強風不斷，飛行員評估若強行降落醫院頂樓停機坪，風險過高；救難團隊立刻啟用備用計畫，將「梧棲中正田徑場」設為首要降落點，並將「清泉崗機場」列為最終天候不佳時的預備轉降點。

清水分局表示，接獲空勤通報後，本著「時間就是生命，不容絲毫差錯！」做為陸地支援單位立即展開地面的陸空調度，由轄區安寧派出所第一時間派遣多名警力趕赴中正田徑場，在漫天大雨中，聯合梧棲區公所針對周邊道路進行機動交通疏導，並拉起封鎖線，確保童綜合醫院的救護車進出動線完全暢通，在短短數十分鐘內迅速將中央大草坪完全清空，為空中救難開闢出一條綠色救援通道。

下午3點多，當空勤直升機頂著風雨順利降落在田徑場草坪，已在現場待命的童綜合醫院醫護人員，立刻衝上前與空勤隊員交接病患，迅速推上救護車，在警車沿路鳴笛開道下，一路狂飆駛往醫院急診室展開全力搶救。

清水分局指出，離島緊急醫療後送往往是在與時間賽跑，此次在惡劣天候的考驗下，結合海線警、政、空勤與醫療體系緊密配合，高效率的橫向聯繫與臨機應變能力，順利完成風雨中的跨海接力，也展現台灣醫療與救援網絡的韌性，齊心守護離島居民的生命安全。

烏坵居民突發重症生命垂危，空勤烏坵跨海送醫，警火速清空運動場開闢救援通道。圖／清水分局提供
烏坵居民突發重症生命垂危，空勤烏坵跨海送醫，警火速清空運動場開闢救援通道。圖／清水分局提供

烏坵 梧棲 重症

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