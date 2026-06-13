彰化縣端午應節食品抽查82件 有1件泰式甜辣醬未標示甜味劑挨罰

端午節將至，彰化縣衛生局抽查端午應節食品製造、販售場所及食材共82件，檢驗結果均與規定相符，不過，有1件「泰式甜辣醬（甜雞醬）」檢出甜味劑醋磺內酯鉀，外包裝未標示該食品添加物名稱，依違反食品安全衛生管理法可處以3萬元以上300萬元以下罰鍰，已移請負責廠商所轄衛生局調查辦理。

彰化縣衛生局針對粽子製造場所、傳統市場、大賣場、生鮮超市及南北雜貨店、蛋品製造商等進行稽查，共抽驗肉粽、鹼粽、調味醬及包粽食材（包含鹹蛋黃、蝦米、糯米、肉品、菜脯、花生、蔬菜等）計82件，檢驗結果均與規定相符，只有1件「泰式甜辣醬（甜雞醬）」檢出甜味劑醋磺內酯鉀，外包裝未標示該食品添加物名稱。

衛生局建議，民眾選購包粽食材或醃漬蔬菜時，應優先選擇衛生及商譽良好的廠商，或具完整食品標示的包裝產品，包含品名、內容物、重量、負責廠商名稱、電話、地址、有效日期、原產地等，並挑選外觀顏色自然的產品；切勿購買來源不明、散發刺鼻味、顏色過於鮮豔或異常潔白的食材。

另提醒民眾，購買後應依包裝標示及產品特性妥善保存，冷凍食品應存放於攝氏零下18度下；冷藏食品應保存於 攝氏7度以下。烹調時，務必徹底加熱煮熟，未立即食用完畢者，應監速放入冰箱保存，勿於室溫下放置超過2小時，以避免微生物滋生，維護食品衛生安全。