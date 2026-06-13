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高雄民生醫院爆5例登革熱群聚案 公衛師提4建議改善防堵

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
圖為執行防治工作。圖／高雄市衛生局提供
圖為執行防治工作。圖／高雄市衛生局提供

高雄民生醫院爆發5例登革熱醫院群聚個案，詳細感染源疾管署將基因定序釐清。台北市公共衛生師公會今發表聲明指出，此事件更是暴露了現行醫院治理體系長期存在的「結構性斷裂」感控與環境維運體系若各自為政。建議解決跨部門風險認知斷層、跨域治理架構的優化、預防性資訊流的重組及績效指標設計，以在面對極端氣候與病媒威脅時能有效對抗。

高雄市三民區70多歲女性，具慢性病史，5月29日因病住院，6月10日出院，6月11日因發燒、頭暈等症狀再次住院，經採檢確診登革熱第二型。院方擴大採檢相鄰病室，檢出登革熱陽性確診者4例，研判為一起群聚案件。目前已成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作。

公會理事長翁瑞宏表示，醫院作為高風險場域，各類環境異常（如滲漏、積水、管線老化）均為疫病傳播的溫床；然而，現行治理模式多偏重臨床端的事後處置，未能有效捕捉環境中的早期警訊。這種忽視環境本質風險的治理策略，導致隱蔽處的病媒孳生源難以被根除，形成系統性威脅。若欲強化醫院韌性，治理思維必須由零散的「事件導向」，全面轉向跨域整合的「系統導向」。

翁瑞宏說，公會提出4項具體建議，首先，醫療環境的系統性防禦，高度依賴感控與維運體系的協作。然而，現行感控體系側重臨床感染監測，維運體系則專注於硬體設施效能。在既有醫院評鑑框架下，環境設施常被視為附屬條件，缺乏整合性的風險語言與再驗證機制。這種「問題止於修繕紀錄，未觸發防疫機制」的狀態，導致治理資訊產生斷層，使醫院在面對環境風險時長期處於防禦薄弱狀態，應該改善。

翁瑞宏表示，建議以醫院感染管制委員會為核心節點，統整感管、總務及醫工體系資訊流，並納入公共衛生師專業職能以強化風險詮釋力，當環境風險被提升至與臨床感控同等的決策層級，治理結構方能產生質變。

第三，醫院治理應由靜態管理轉向動態治理，透過跨單位資訊整合，治理重心將由「單點事件處理」轉向「整體風險預判」，使治理邏輯由事後的「事件回應」走向預防性的「風險結構識別」；第四，效指標設計，以趨勢觀察取代硬性量化。

翁瑞宏表示，醫院作為高風險場域，現行治理模式多偏重臨床端的事後處置，未能有效捕捉環境中的早期警訊，呼籲衛生主管機關與醫療院所正視此次事件的制度性警訊，積極建構跨域治理架構，使環境風險能夠持續被識別並轉化為政策議題，未來的關鍵在於建構跨域治理架構，在制度層次建立可持續修正的韌性結構。

登革熱 高雄 高雄市

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