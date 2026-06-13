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明天梅雨再開轟！中南部恐短延時豪雨 端午連假高溫炎熱午後雷陣雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
明天、下周一鋒面接近，西南風影響，有局部大雨，中南部可能要留意局部豪雨發生。本報資料照片
明天、下周一鋒面接近，西南風影響，有局部大雨，中南部可能要留意局部豪雨發生。本報資料照片

今天隨著梅雨鋒面逐漸遠離，各地的天氣會稍微穩定一些，不過，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，中午之後要留意午後大雷雨。今晚開始，隨著西南風增強，到明天、下周一鋒面會稍微接近台灣，到時候各地天氣會比較不穩定一些，整體降雨逐漸增加。預計下周後期之後，天氣才會慢慢穩定下來。

鄭傑仁表示，台灣北邊是另外一道鋒面逐漸建立，有比較多的對流發展。在台灣東邊則是前幾天影響台灣的鋒面，它今天會逐漸往東移出去。今天上午台灣附近的雲層比較少，北部清晨有些雲系逐漸通過，目前仍有零星降雨。

今天至明晨天氣，他說，今天白天桃園以北、宜蘭地區中午之前不定時零星降雨，中午之後，中部以北、宜蘭、花蓮、其他山區可能有局部午後雷陣雨，各地山區有局部大雨發生機會。今晚隨著環境的西南風逐漸增強，從南部開始慢慢往北到中部、北部，甚至到宜蘭地區，陸陸續續都有下雨機會，特別是南部地區下雨時間可能會比較早一些。

鄭傑仁表示，隨著西南風增強，明天在西半部沿海、局部離島，陸陸續續有局部強陣風發生機會。溫度方面，今天北部、東半部高溫27至30度，中南部30至32度，今晚到明天清晨各地低溫24至26度左右。

未來降雨趨勢，鄭傑仁表示，明天、下周一鋒面在北部海面，加上西南風環境影響，各地天氣都不太穩定，包含台灣本島、澎湖、金門、馬祖都有局部大雨發生機會。中南部整天都有局部大雨，甚至有短延時豪雨發生的可能。北部地區和東半部地區主要是在中午過後可能有局部大雨發生，而且有可能會伴隨劇烈天氣現象。

鄭傑仁說，下周二雖然環境還是西南風影響，鋒面稍微往北邊移動一些，水氣稍微減少，西半部地區還是有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區午後也有午後雷陣雨發生的機會。下周三、下周四整個環境受西南風影響，不過整體水氣量比前面幾天稍微減少一些，中南部地區整天不定時還是有下雨機會，北部、東半部地區有午後雷陣雨的天氣型態。

下周五端午節，鄭傑仁說，預計太平洋高壓逐漸西伸過來，雖然台灣附近仍是偏西南風，因此各地大致上是多雲到晴天氣，午後在局部地區有午後雷陣雨發生機會。中南部地區在偏西南風環境之下，可能在夜間到清晨有海陸風輻和現象，有零星下雨機會，但降雨範圍不會到太大，且雨量不會到太多。

鄭傑仁表示，明天、下周一鋒面接近，西南風影響，有局部大雨，中南部可能要留意局部豪雨發生。鋒面影響期間，留意劇烈天氣現象，避免前往山區溪河活動。下周二之前天氣不穩定，留意最新天氣預報資訊。明天台東有焚風發生機會，下周三之後各地漸感偏熱，端午連假整體感受偏熱，甚至有炎熱天氣出現。

他說，端午節之後，隨著鋒面逐漸北抬到華中地區，再加上西南風，不過高壓逐漸西伸過來，相對而言各地天氣慢慢穩定。目前看來是多雲到晴、局部午後雷陣雨的天氣，預計到端午連假後面兩天也是類似的天氣型態。整體來說，溫度逐漸上升，水氣逐漸減少，回復到午後雷陣雨的天氣。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天至明晨天氣。圖／中央氣象署提供
今天至明晨天氣。圖／中央氣象署提供

高溫 大雷雨 低溫

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