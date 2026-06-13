端午連假國道高乘載管制 高公局：超速恐罰3.6萬並吊銷駕照

高速公路事故頻傳，高公局統計去年國道超速違規取締件數達32萬5152件，占國道違規取締件數的35%。高公局表示，國道超速最高可能吃上3萬6000元罰鍰，並吊銷駕照。

車輛行駛速度愈快，駕駛人可反應的時間愈短，倘不幸發生事故，其傷亡程度往往更高。高公局說，國道超速將依「道路交通管理處罰條例」第33條及第43條規定，視情節輕重處3000元至3萬6000元不等罰鍰，嚴重超速者更將當場禁止駕駛及吊扣汽車牌照6個月，甚至吊銷駕照，切勿心存僥倖。

高公局呼籲用路人行駛高速公路務必遵守速限並保持安全車距，才能在遇到突發狀況時，有足夠的時間及距離來穩定操控車輛並避開危險，駕駛人於高速公路務必依速限規定行駛，謹慎駕駛，切勿分心，並注意車前狀況及保持行車安全距離，保護自身與他人的安全。

此外端午連假下周登場，高公局說連假期間將實施高乘載管制措施，假期後兩天（6月20日至21日）於國5北向實施時段性高乘載管制。