聽新聞
0:00 / 0:00
華航7月9日調漲訂位服務費！半年漲150元 漲幅20%
好不容易燃油附加費終於調降，但機票票價類通膨還沒結束？華航宣布7月9日起將再度調漲訂位服務費，從現行的28美元（約新台幣885元）漲到30美元（約新台幣949元），漲幅約7.1%。而這是繼今年3月3大國籍航空宣布齊漲訂位服務費後二度調漲。
旅客購買機票除了機票價格外，還會隨票面課徵機場稅、燃油附加費及訂位服務費等費用。由於購買機票是透過全球分銷系統（GDS）提供服務，基於使用者付費，不論透過哪種管道購買，目前4家國籍航空均會隨票收取訂位服務費，且該筆費用不須報備民航局審核。
今年3月華航與長榮才將每航段訂位服務費由25美元（約新台幣791元）調漲到28美元（約新台幣885元）、星宇則是調漲到30美元（約新台幣949元）。如今華航又再度喊漲，等於半年內漲幅達20%。台灣虎航則維持旺季每航段收取新台幣400元，非旺季則為每航段300元。
華航回應，本公司參考業界標準及市場機制，訂位服務費自7月9日起調整為30美元；另自7月1日起，台灣地區申請搭機證明調整為每份200元。
星宇航空表示，目前7月暫無調整訂位附加費計畫，但針對COSMILE 酬賓機票（即俗稱之里程票），7月1日起將加收訂位服務費30美元（約新台幣949元）、更改航點之改票手續費60美元（約新台幣1897元）。
長榮航空表示，目前暫無調漲訂位服務費計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。