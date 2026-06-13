華航7月9日調漲訂位服務費！半年漲150元 漲幅20%

好不容易燃油附加費終於調降，但機票票價類通膨還沒結束？華航宣布7月9日起將再度調漲訂位服務費，從現行的28美元（約新台幣885元）漲到30美元（約新台幣949元），漲幅約7.1%。而這是繼今年3月3大國籍航空宣布齊漲訂位服務費後二度調漲。

旅客購買機票除了機票價格外，還會隨票面課徵機場稅、燃油附加費及訂位服務費等費用。由於購買機票是透過全球分銷系統（GDS）提供服務，基於使用者付費，不論透過哪種管道購買，目前4家國籍航空均會隨票收取訂位服務費，且該筆費用不須報備民航局審核。

今年3月華航與長榮才將每航段訂位服務費由25美元（約新台幣791元）調漲到28美元（約新台幣885元）、星宇則是調漲到30美元（約新台幣949元）。如今華航又再度喊漲，等於半年內漲幅達20%。台灣虎航則維持旺季每航段收取新台幣400元，非旺季則為每航段300元。

華航回應，本公司參考業界標準及市場機制，訂位服務費自7月9日起調整為30美元；另自7月1日起，台灣地區申請搭機證明調整為每份200元。

星宇航空表示，目前7月暫無調整訂位附加費計畫，但針對COSMILE 酬賓機票（即俗稱之里程票），7月1日起將加收訂位服務費30美元（約新台幣949元）、更改航點之改票手續費60美元（約新台幣1897元）。

長榮航空表示，目前暫無調漲訂位服務費計畫。