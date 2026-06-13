梅雨「1情況」才真的掰了！ 專家曝端午連假天氣 這時關注有無颱風活動

今天鋒面仍在台灣北邊，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，而且離台灣較遠，風向轉為偏南到西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，各地有較高降雨機會，但是比較偏向中午過後。受到熱對流發展擴散的影響，午後到入夜這段期間各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雷雨出現的機會。各地溫度普遍會比昨天來得高，北部、東半部高溫27至30度，中南部高溫有30至32度。

不過，他說，今晚開始鋒面緩慢南移，鋒前西南風逐漸增強，今晚開始中南部地區降雨有逐漸增多趨勢，陸續轉為有短暫陣雨或雷雨天氣。明天、下周一西南風水氣較豐沛，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢。白天熱力作用，有局部短時豪雨出現的可能性；山區加上地形作用，降雨量可能又比平地更大。

吳聖宇表示，苗栗以北以及東半部天氣也不太穩定，有短暫陣雨或雷雨機會，雨勢較小，不過白天陸地熱對流發展擴散後，下午到傍晚留意局部較大雨勢。雖然鋒面沒有直接影響，但是鋒前西南風較強帶來較多水氣，仍會持續帶來較明顯的降雨。明天、下周一各地溫度再度下降，明天各地高溫26至29度，台東地區留意局部焚風發生機會，下周一溫度會更往下降，各地高溫在25至28度之間。

下周二到下周三鋒面再度緩慢北抬，吳聖宇表示，鋒前西南風較明顯，中南部有短暫陣雨或雷雨，但是雨勢減小許多，其他地方仍要留意熱對流雷雨出現的機會。下周四之後到下周五起端午節連續假期，鋒面更往北移動，太平洋高壓外圍慢慢擴展到台灣附近，天氣型態將逐漸往夏季山區午後雷雨的情況調整，天氣漸趨穩定。

不過，溫度也同時會逐日變得炎熱起來，吳聖宇表示，尤其是後半周太平洋高壓勢力開始進來後，降雨減少、陽光明顯加上高壓帶來的暖空氣，再度回歸到夏天的感覺。

吳聖宇表示，後續端午節過後，今年的梅雨季也將逐漸接近尾聲，鋒面再南下到台灣上空的機會已經偏低。根據目前預報，可能要等到6月下旬後半，或接近6月底，「高壓才會完成北跳，屆時梅雨季也才將會真正告一段落」。

端午節過後，另一個要觀察的重點，吳聖宇表示，可能還包括南邊熱帶洋面上是否有颱風發展的情況，目前比較長期的預報，在第2周的確有看到颱風活動的預測，不過時間尚早，有待後續持續觀察注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。