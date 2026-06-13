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連日降雨藏風險 國家公園署籲必要時應取消登山行程

中央社／ 台北13日電

連日豪雨內政部國家公園署今天表示，連日降雨已使高山地區土壤含水量達到飽和，步道極度濕滑，部分脆弱路段更面臨落石、邊坡坍方及溪水暴漲的風險，這個週末天氣也持續不穩定，期盼登山民眾在必要時果斷暫緩或取消行程。

根據中央氣象署預料，今天午後中部以北、東部及山區有雷陣雨，其中山區防大雨；今天、明天受鋒面與西南風影響，天氣不穩定，中南部留意大雨或豪雨，16日水氣仍多，17日後天氣才會趨穩。

國家公園署今天透過新聞稿表示，「山永遠都在」，這週末台灣天氣持續不穩定，中南部會有短時豪雨發生，連日降雨已使高山地區土壤含水量達到飽和，步道極度濕滑，部分脆弱路段更面臨落石、邊坡坍方及溪水暴漲的風險，面對不確定的環境風險，期盼民眾務必靈活調整行程，必要時應果斷暫緩或取消行程。

國家公園署提醒，民眾若在平時欲前往玉山、太魯閣、雪霸等高山型國家公園，出發前務必密切注意最新氣象特報，並做好嚴謹的登山計畫與風險評估，以及「裝備與防範」、「安全與通報」2項準備。

裝備與防範部分，國家公園署呼籲民眾登山應攜帶合適的登山裝備、足夠的保暖與防雨衣物，嚴防因失溫或受困導致意外，行進間也要隨時注意落石、枯木與步道濕滑狀況，若遇打雷或暴雨，應立即尋找安全地點暫避，切勿強行登頂。

對於安全與通報，國家公園署指出，登山民眾應落實登山留守制度，出發前下載離線地圖外，並將詳細行程、行程路線及撤退計畫留給家屬或緊急聯絡人，並強烈建議攜帶及租用通訊設備，例如手機、衛星電話、Garmin inReach或PLB（個人指位無線電示標）等設備，如遇緊急情形利於迅速通報求救。

國家公園署說，掌握天氣變化、靈活調整行程，是遊憩安全的基本準則，請民眾隨時關注天氣預報及最新動態，且若進入國家公園也請務必遵守相關規定，切勿隨意引火、亂丟垃圾、製造噪音或破壞自然環境，「敬畏自然、量力而行，唯有做足準備、平安歸來，才是享受大自然最完美的行程」。

國家公園 豪雨 內政部

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