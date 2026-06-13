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今年「出梅」了嗎？ 專家曝關鍵特徵 下周三前後訊號轉趨明顯
今年「出梅」了嗎？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，台灣的梅雨季通常落在每年的5月至6月間，而「出梅」的發生時間，又會因每年氣候變化而異；歷史平均大約落在 6月下旬至7月上旬。
在氣象學上，所謂的「出梅」，實務上不是看單一的天氣變化，他說，而是看東亞地區的整體大氣環流是否穩定的轉為夏季型態。所對應的關鍵環境特徵，常見西太平洋副熱帶高壓明顯西伸北抬，並穩定控制台灣，或是梅雨鋒面北抬至華北或日本，西南季風型態改變等重要量場訊號。簡單來說，「出梅」天氣的本質，也將從原先的鋒面型降雨轉為夏季對流型降雨。
他說，從美國NCEP今晨最新數值模式模擬結果顯示，下周三前後，500hPa上副熱帶高壓的勢力明顯西伸，高壓西側範圍已經觸及到台灣及中國華南地區，後續的鋒面系統也被迫北抬調整，整個西南季風的型態也都跟著變動；意味著，「出梅」的訊號愈來愈明顯，天氣的型態也將從原先的梅雨季轉換到颱風季。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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