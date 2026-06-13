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最新天氣展望 第2周鋒面北抬+高壓增強轉夏天 關注熱帶擾動發展

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初受西南風及鋒面接近影響，各地天氣不穩定，中南部有陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；隨後至第2周，鋒面北抬且太平洋高壓有增強的趨勢，台灣大致為高溫炎熱、多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署說，未來2周西北太平洋有熱帶擾動發生的可能，梅雨季模式預報不確定較大，留意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

高溫 雨量

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學會轉念 變老需要練習

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