梅雨還沒結束 今午後慎防強對流 吳德榮：端午節連假可望轉晴熱如盛夏

今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。

梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區防坍方、落石。

今天滯留鋒在北部海面，他說，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。北部20至30度、中部23至32度、南部23至32度、東部21至33度。明天、下周一滯留鋒略往南移，挾不穩定的西南季風，迎風面西南部有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的威脅，其他地區亦有機率。

吳德榮說，下周二至下周四滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，下周二、下周三仍在西南季風範圍内，迎風面易降雨，午後對流旺盛。下周四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。

下周五開始端午節連續假期，他表示，下周五至22日太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。下周三起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國期末模擬的不確定性，待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。