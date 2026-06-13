張榮發基金會藝術季 打造感官盛宴

台灣歌謠遇見義大利歌劇、交響樂，搭配同聲演唱泰雅族傳統古調、再穿插年輕靈魂的Hip Hop街舞表演，新舊元素、東西方融合打造感官盛宴。由莊文貞指揮的長榮交響樂團，攜手偏鄉象鼻國小合唱團，以及由民眾票選出的兩支街舞團體，前天晚間在台北國際會議中心演出，為第五屆張榮發基金會藝術季帶來高潮。

不少長榮交響樂團樂迷在看完演出後大呼過癮，直呼原來交響樂還能這樣呈現，把西方古典、台灣民謠跟原民古調曲目一網打盡，精采卻無違和感。

只見演奏會一開始，即安排奧地利作曲家弗朗茨．馮．蘇佩作曲的輕歌劇「詩人與農夫」序曲，接著演奏滿山春色、河邊春夢、天黑黑等經典台灣歌謠；隨後搭配本土女高音蔣啟真、男高音鄧吉龍演唱多首音樂劇與義大利民謠；音樂會下半場則由長榮交響樂團與象鼻國小合唱團合作，演唱原鄉與世界民謠。

張榮發基金會指出，象鼻國小是一所以泰雅族文化為底蘊的特色小學，校區因鄰近形似大象鼻子的山稜而得名。該校是今年參與張榮發基金會苗栗藝文深耕計畫之四十二所小學之一。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，長榮交響樂團與民間表演團體的跨界演出，是藝術季的重頭戲，每年開放索票幾乎都被秒殺。今年不少人是非古典樂迷的中高齡聽眾，都能在街舞與樂聲中重新感受到年輕活力，這樣的回響也呼應藝術季音樂會今年以「才也養不才」的主題，透過公益跨界的形式，薰陶一般民眾敲開音樂與藝術的大門。