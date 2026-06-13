擔心過勞 社工籲下修合理案量

剴剴案社工遭判刑，引發社工界譁然，衛福部近期舉辦四場穩定社工人力座談會，昨完成最後一場。多名基層社工指出，案件造成社工集體焦慮，擔憂未來離職潮加劇，呼籲政府下修合理個案量、設置留任獎金及強化心理支持資源，但相關訴求未獲得衛福部具體回應，批評座談會根本難達到穩定人力效果。

社工師全聯會理事長吳玉琴表示，剴剴案後社工普遍擔心執業風險，建議衛福部針對不同工作項目訂定明確行政指引，讓社工依循標準流程執行業務時，不必承擔過度的法律責任；同時也應檢討各類社工合理個案量，避免長期超量工作導致過勞。

地方政府社工則反映，社福中心及家防中心人力流失嚴重，不少約聘社工合約到期即離職，建議比照其他專業職類設置留任獎金，提高公部門留才誘因。

另有老人福利中心社工指出，目前老人社工並無合理案量上限，每人常需負責超過百件個案，除個案服務外，還須辦理送餐及長青活動。隨著社安網二點○推動獨居老人普查，工作量持續增加，以其服務區域為例，就有約四千名獨老需追蹤，過勞情況日益嚴重。

北市社工人員職業工會副理事長沈曜逸說，基層最關心的是心理支持不足，但衛福部僅重申勞工心理諮商及員工協助方案，未提出新的改善措施，讓不少與會者直言座談會淪為「幹話座談」。

對於留才建議，衛福部社工司長蘇昭如說，公部門設留任獎金的職類不多，僅少數如土木工程人員因公私部門薪資差距過大而採行。衛福部已委託研究單位調查社工人力供需，作為政策參考。