橘世代／【跨越70歲高牆─今天最年輕】倚靠女兒照顧 自己像個小孩

「老」會讓家中的角色發生變化。過去的一家之主隨著身體退化，成為被照顧的對象。現在，黃育清的女兒會向公司請假、雷打不動地陪著她看病。在神經內科與心臟內科診間，黃育清面對複雜的醫學名詞似懂非懂，無助地坐著。這時，女兒會熟練地跟醫師自我介紹，談論母親病況，還能精準補充平日觀察。黃育清看著女兒，覺得自己像是個小孩，而站在身前、懂醫師在說些什麼的女兒，反而像媽媽。

角色的移位，讓她想到爸爸。黃育清想起父親七十多歲時會看著電視驚訝地問：「這明星是誰？我怎麼不認得？」那時她心想，「您認識的明星早就被取代，您的時代也早就遠去了」。

這幾年，她也來到父親的位置。不只不認識電視上的人物，世界已進化到她無法理解的模樣。去餐廳沒有服務生招呼，同行的學生手機點一點彷彿變魔術般，就有餐點送上來，連帳都付了。學生說要去非英文系國家自由行，她直覺地問：「妳會那裡的語言？」學生亮出手機的應用程式：「對它說中文，它會翻譯成那邊的語言。現在旅遊很方便。」

黃育清看著時代飛奔到一個她陌生的地方，了解了父親當年的惶惑，在心裡輕輕對在天上的父親說：「老爸！您當年的困惑我了解了。」