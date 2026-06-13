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橘世代／【跨越70歲高牆─今天最年輕】老伴居家安寧 全家人團圓

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

黃育清的老伴在九十五歲時，生命末期選擇了居家安寧照護。

一一三年時，九十五歲的老伴同時罹患攝護腺癌與肺癌，經過一段時間治療效果並不好，存活的希望渺茫。黃育清深知，勉強治療只會折騰老伴。那時老伴已經無法表達，但他在生病期間就曾跟黃育清強調，不要做無效的醫療。黃育清申請了安寧病房，但在床位有限的情況下，醫生建議轉回戶籍地醫院看診，申請居家安寧。

事後回想，她認為這是極佳的決定，讓老伴免除無意義的醫療折磨，在熟悉的家中與家人的陪伴下，平靜安心地離世。

申請居家安寧後，老伴住進么女的家中，家中的病床、抽痰器都是跟醫院借的，醫生會協同護理師、心理師等醫療團隊來看診。

居家安寧以來，三個女兒輪流來看老伴，他住在自己的房子裡，孫女出門會說：「阿公，我去上班／上學了喔。」空氣裡時時飄著女婿燒飯的香味，「門進門出的家人，甚至跟著人們一起飛進去偷叮他的蚊子，他都安祥地享受著：團圓原來是這樣可愛的滋味！」黃育清回想，如果當初在醫院度過人生最後時光，他哪能享受到為人長輩，是外公、是阿爸的那種快樂幸福的滋味呢？

在女兒、女婿與孫女的陪伴與日常問候聲中，老伴安適地度過了人生最後一段路。這段告別沒有驚心動魄，如落葉般平靜，與黃育清廿年前送走父親母親的經驗大不相同。她的父母皆在醫院往生，尤其父親臨終前，醫院管理員以「怕被傳染」為由禁止她靠近陪伴，無法見最後一面的經歷是她此生的遺憾。

她希望未來也能在熟悉的家裡走完最後一程，而且要「含笑的走」，沒有煩惱地離開，拒絕無意義的急救。她不但將「絕對不插管」的意願交代孩子，更採取具體行動。黃育清與大女兒、二女兒及二女婿四人，一同前往醫院簽署了「預立醫療決定」，確保自己未來的臨終意願能受到保障。

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